經濟

第一城凶宅同層2房低市價百萬易手

【明報專訊】新冠病毒疫情再度惡化，但部分買家仍無懼疫市，更購入凶宅同層戶。美聯首席聯席區域經理黃錦瀚表示，沙田第一城49座高層C室，實用304方呎，2房間隔，為凶宅同層戶，近日以443萬元易手，實呎14,572元。

翻查資料，單位同層曾有租客於1998年開煤氣自殺身亡；同座中層G室，單位實用面積和開則均與是次成交單位相若，於上月初就以558萬元成交，反映上述最新成交較市價低約100萬元或近兩成。資料顯示，上址原業主2013年295萬元購入單位，帳面獲利148萬元或50%。

喜漾2房893萬 5年升三成

另外，長沙灣喜漾亦錄二手成交，中原副區域營業經理歐陽振邦表示，喜漾2座低層A室，屬實用525方呎，2房間隔，新近以893萬元易手，實呎1.7萬元，屬市價水平。

他續稱，原業主2015年以674萬元購入單位，持貨5年，帳面賺219萬元或32%。

大嶼山地175萬拍出 高底價逾16倍

另外，受基建概念帶動，昨日忠誠拍賣行舉行的拍賣會上，大嶼山長沙丈量約份332號地段410、448、521及522號地皮，地皮面積4358方呎，以10萬元開價，每口叫價5萬元，經33口承價後，終以175萬元成交，較底價高逾16倍；惟忠誠拍賣行未有透露競投人數及買家身分。另據拍賣網資料顯示，該地皮屬鄉村式發展用途，地盤位置分散及不規則。

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