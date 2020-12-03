澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力

香港與內地經濟良性競爭

不過，他認為，大灣區四大龍頭城市基於自身的條件，均各有清晰的定位。其中廣州是經政中心、深圳走向高科技發展，香港既是金融中心、在航運物流上亦佔優，而澳門則是灣區內的國際休閒中心，互相有良性競爭。他預料，隨着深圳的住宅物業樓價節節上升，部分人口將遷移至周邊城市，故看深圳周邊地區的物業發展潛力。

謝指，香港習慣了每樣都是龍頭，現時發覺其他城市分一杯羹，可能會擔心，但有危一定有機。因當大灣區政策出台，屆時不論國企、央企或民企均會來港設立據點，吸納更多企業投資，擴大商業營運規模。他續稱，放眼整個中國，無一個城市如香港般，有過百年與國際交往的歷史和文化。香港是國際金融中心，地位非常獨特，無可取代；現時中國是極大的經濟體，作為14億人口的國家，亦有需要2個至3個金融中心，毋須只依賴香港。

此外，謝思訓同時也擔任PropertyGuru亞洲房地產大獎港澳區評審委員會主席，負責就港澳地區的房地產項目、設計及發展商進行評選；本年度PropertyGuru亞洲房地產大獎將於明日公布結果。