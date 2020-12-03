澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力

【明報專訊】本港新一份《施政報告》在建設粵港澳大灣區方面有不少着墨。身兼澳門建築置業商會會長及金山發展執行董事謝思訓接受訪問時表示，香港年輕人和專業人士有豐富的國際交往經驗，可善用擁有的國際視野，協助外國企業進入國內作貿易投資，順勢拓展個人發展空間。對於深圳的本地生產總值（GDP）已超越香港，他認為不等於香港會被比下去，港人應抓緊自身的優勢挖掘機遇。
香港與內地經濟良性競爭
不過，他認為，大灣區四大龍頭城市基於自身的條件，均各有清晰的定位。其中廣州是經政中心、深圳走向高科技發展，香港既是金融中心、在航運物流上亦佔優，而澳門則是灣區內的國際休閒中心，互相有良性競爭。他預料，隨着深圳的住宅物業樓價節節上升，部分人口將遷移至周邊城市，故看深圳周邊地區的物業發展潛力。
謝指，香港習慣了每樣都是龍頭，現時發覺其他城市分一杯羹，可能會擔心，但有危一定有機。因當大灣區政策出台，屆時不論國企、央企或民企均會來港設立據點，吸納更多企業投資，擴大商業營運規模。他續稱，放眼整個中國，無一個城市如香港般，有過百年與國際交往的歷史和文化。香港是國際金融中心，地位非常獨特，無可取代；現時中國是極大的經濟體，作為14億人口的國家，亦有需要2個至3個金融中心，毋須只依賴香港。
此外，謝思訓同時也擔任PropertyGuru亞洲房地產大獎港澳區評審委員會主席，負責就港澳地區的房地產項目、設計及發展商進行評選；本年度PropertyGuru亞洲房地產大獎將於明日公布結果。