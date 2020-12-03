經濟

遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推

【明報專訊】臨近年底，仍有不少全新盤準備登場，而新界及離島將爆發新一輪豪宅搶客戰；繼內房五礦地產（0230）日前推出攻港頭炮油塘蔚藍東岸後，另一內房遠洋（3377），旗下香港首個獨資發展住宅、位處大嶼山長沙的Mt. La Vie，已獲批入伙紙及預售樓花，料短期上載樓書和公布銷售部署。另信置（0083）已屆現樓的西貢133 PORTOFINO，預告短期推出洋房招標。

遠洋表示，Mt. La Vie的「Mt.」是山的縮寫，彰顯依山而建的地勢，「La Vie」是集團高端別墅系列的名稱；項目提供6幢別墅，實用約3730至8016方呎，各幢均內設私家升降機、泳池、花園及車庫，料快將登場。

133 PORTOFINO洋房擬短期招標

至於133 PORTOFINO，信置營業部集團董事田兆源稱，項目已獲批滿意紙，稍後將推出洋房招標，價格參考區內高質素海景洋房，預料實呎或逾3萬元；項目提供7幢洋房，實用2373至3491方呎。事實上，另一內房保利（0119）旗下屯門青山灣瑧譽、香港興業（0480）愉景灣意峰，早前已分別推出6幢和5幢洋房招標。

其他新盤方面，香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧金灣、2期帝御‧星濤，8月開售以來共售959伙、總成交額逾46億元。

帝御系列沽959伙套逾46億

負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，配合屯赤隧道將於12月下旬開通，帝御‧星濤正部署開展第四輪銷售。林續稱，單計帝御‧星濤11月開售以來累沽372伙、總成交金額18億元，最高呎價為第1座1樓17室，實用186方呎開放式戶連花園，實呎逾22,187元。

弦雅首批不少於30伙

另一內房佳兆業（1638）正部署發售深水埗弦雅。項目設於長沙灣的示範單位除短期內將對公眾開放外，並會公布開價，首推單位料不少於30伙。綜合市場資訊，新盤市場昨錄約25宗成交，其中新地（0016）已屆現樓的南昌站匯璽III，售出9伙標準戶，成交價683萬至2860萬餘元；連同元朗GRAND YOHO第2期售出9伙、馬鞍山雲海售約1伙，即新地樓盤單日錄約19宗成交、單日吸金逾2億元，成交宗數佔大市整體近八成。

上 / 下一篇新聞

中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟
Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
技術取勝：小米22元不宜失守
技術取勝：小米22元不宜失守
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
周顯：康宏案估計還有下文
周顯：康宏案估計還有下文
湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓
湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷