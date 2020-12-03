遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推

遠洋表示，Mt. La Vie的「Mt.」是山的縮寫，彰顯依山而建的地勢，「La Vie」是集團高端別墅系列的名稱；項目提供6幢別墅，實用約3730至8016方呎，各幢均內設私家升降機、泳池、花園及車庫，料快將登場。

133 PORTOFINO洋房擬短期招標

至於133 PORTOFINO，信置營業部集團董事田兆源稱，項目已獲批滿意紙，稍後將推出洋房招標，價格參考區內高質素海景洋房，預料實呎或逾3萬元；項目提供7幢洋房，實用2373至3491方呎。事實上，另一內房保利（0119）旗下屯門青山灣瑧譽、香港興業（0480）愉景灣意峰，早前已分別推出6幢和5幢洋房招標。

其他新盤方面，香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧金灣、2期帝御‧星濤，8月開售以來共售959伙、總成交額逾46億元。

帝御系列沽959伙套逾46億

負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，配合屯赤隧道將於12月下旬開通，帝御‧星濤正部署開展第四輪銷售。林續稱，單計帝御‧星濤11月開售以來累沽372伙、總成交金額18億元，最高呎價為第1座1樓17室，實用186方呎開放式戶連花園，實呎逾22,187元。

弦雅首批不少於30伙

另一內房佳兆業（1638）正部署發售深水埗弦雅。項目設於長沙灣的示範單位除短期內將對公眾開放外，並會公布開價，首推單位料不少於30伙。綜合市場資訊，新盤市場昨錄約25宗成交，其中新地（0016）已屆現樓的南昌站匯璽III，售出9伙標準戶，成交價683萬至2860萬餘元；連同元朗GRAND YOHO第2期售出9伙、馬鞍山雲海售約1伙，即新地樓盤單日錄約19宗成交、單日吸金逾2億元，成交宗數佔大市整體近八成。