經濟

恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權

【明報專訊】恒地（0012）併購逾10年的紅磡黃埔區4條街道（黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街）舊樓項目，漸見成果，昨日在無競爭對手下，分別以底價13.065億及13.63億元，統一必嘉街83至85號和黃埔街26至40A號，以及黃埔街2至16A號兩個項目業權，共涉26.695億元。

恒地執行董事黃浩明表示，整個項目收購已接近尾聲，並已就地盤內其他併購遞交強拍申請，正待批出強拍令，整個項目將作商住發展，當中7.5倍為住宅用途，1.5倍為商業用途，總樓面約100萬方呎，以中小型住宅為主，發展形式與大角嘴利奧坊系列類同，即各期項目自設基座商場，但因發展限制而未能各期互相連接。他又形容，項目將是「進化版」的黃埔新邨。他又透露，黃埔區部分已統一的地盤已展開建築工程，首期最快明年底推售。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨表示，在疫情下，財團併購舊樓過程較以往暢順，因小業主擔心市况或令賠償減少，傾向接受財團收購價。

資策8.8億放售淺水灣道屋地

另市場消息指出，資策（0497）或有關人士持有的淺水灣道92號屋地，現以意向價8.8億元放售，地盤面積約10,085方呎，以地積比率0.75倍計，可重建約7563方呎樓面，每方呎樓面地價約11.6萬元。資料顯示，資策或有關人士去年以公司轉讓形式（即「買殼」）向廖創興家族以5.5億元買入，每方呎樓面地價約72,722元。

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