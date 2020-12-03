中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限

明報記者 甘潔瑩

中海外發言人表示，地皮位處啟德前跑道區單邊位置，毗鄰未來興建的都會公園，並享有海景，位置優越，計劃打造為區內豪宅項目，預計項目總投資額約65億元。翻查資料，政府在過去兩年先後推售10幅啟德跑道區住宅地皮，中海外稱得上是投地常客，連同上述地皮，共六度透過獨資或與其他發展商合組財團中標（見圖），成為區內大地主。

跑道區售10幅地 中海外涉6幅

除是次中標的第4E區1號地外，2018年12月中海外亦以80.3億元、以獨資形式投得第4B區2號地皮（現已命名維港1號），餘下4幅住宅地則是與會德豐、恒地（0012）及新世界（0017）等合組「重量級財團」，投得的6幅地皮共涉樓面約456.66萬方呎，成啟德跑道區的大地主。會德豐則緊隨其後，先後投得5幅地皮、共涉421.87萬方呎。

呎價貴1年前毗鄰地近一成

對比中海外去年7月伙會德豐及嘉華（0173）合組財團投得毗鄰的第4A區1號地皮，兩地皮同向九龍灣，景觀相若，財團當時以127.398億元投得，每方呎樓面地價11,842元，即第4E區1號每方呎樓面地價在17個月內升9.8%。萊坊執行董事林浩文表示，第4E區1號的中標價較預期高，反映部分發展商對住宅後市，及啟德發展前景仍有信心，並指中資或需要補充土地儲備，故出價較高。他預計，項目將發展以中型單位為主，落成後料每呎售價由2.8萬元起。

事實上，政府今年共推售啟德兩幅地皮，分別為啟德第2A區4號、5（B）號和10號商業地，以及啟德跑道區第4E區1號住宅地，但兩地受歡迎程度卻截然不同，第4E區1號住宅地收到共10份標書、創標書數目新高，亦能以高於市場估值上限售出。反觀屬市區罕有逾116萬方呎的第2A區4號、5（B）號和10號商業地，僅收到4份標書，更因標價未達底價而流標收場。

資料顯示，啟德第4E區1號地皮面積約59,719方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面32.85萬方呎，預計提供390伙，主要望九龍灣方向海景及東九龍市景。賣地章程指，中標發展商需於地盤西南面修建一段4.5米闊的行人通道。