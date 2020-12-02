貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業

美國大選結果似乎已塵埃落定，加上疫苗面世消息進一步利好市場前景，Michael表示，其實無論是民主黨或共和黨候選人勝出美國大選，長遠而言市場都會呈上升趨勢。由拜登出任下任美國總統的情况下，他估計未來幾年以寬鬆政策為主導。

美國國會分裂 長期利率難上升

另外，參議院投票結果要在明年一月才揭曉，但市場普遍預期由共和黨勝出，並引致美國國會可能出現分裂情况，這將會有利於風險資產，同時預期利率維持在低水平。未來，拜登會持續推出財政刺激方案以協助經濟復蘇，但由於國會分裂，規模可能較過往小，令通脹率及長期利率難以上升。

儘管疫苗面世，但大規模接種似乎仍需要一段時間，中國和一些亞洲國家早已走出新冠病毒疫情陰霾，經濟方面領先復蘇，他預期這些國家未來幾個月的經濟仍會持續向上。同時，亞洲信貸市場的估值和基本面亦相對有吸引力，如亞洲美元投資級別和高收益債券錄得不俗回報，與其他市場比較，預計違約率較低。他又相信，中國和部分亞洲國家會受惠於長期低利率環境，因此最近幾個月他們增持亞洲信貸市場，看淡確診宗數較高的拉美新興市場，另外對能源出口等板塊更謹慎。

最壞情况已過 優質企業受惠刺激措施

今年股票市場由小部分大型科企推升，科技股是引致指數估值上升的主要原因，以標普500指數為例，排名前5位的股票都是科技股，總市值佔指數超過20%以上，高於1990年代的科網爆破的水平，不過是次科技板塊收入穩健，因此預計未來仍有上升空間。他又指出，最壞的情况可能已經過去，看好在新冠病毒疫情肆虐下仍可保持或增加派息的公司，在未來經濟回復正常化以及政府刺激措施下，將進一步利好這些優質企業。

他補充，公用板塊及數據中心在疫情期間有不俗表現，如公用股的收益率是核心債券的兩倍以上。隨着時間推移，預期公用股股息會持續增加，一旦疫情消散，數據中心和基站等基建的需求只會更高。反之一些落後的板塊如傳統能源和實體零售在未來會更具挑戰，投資者需要更謹慎。

高收益行業更具韌性

在Michael管理的貝萊德環球多元資產入息基金之中，就有30.38%投資於BB評級債券，他表示，在大規模的經濟刺激政策及復蘇下，會利好這類型企業，從收益層面核來看亦相當吸引。與股票相比，信貸市場在經過風險調整後變得更具吸引力，並且會繼續受惠收入不斷增長。雖然是BB評級，但他續指，持有的是較高質量的信貸資產，而且疫情已經模糊了投資級公司與高收益公司之間的界線。「事實證明，今年一些高收益行業比少數幾個投資級別行業更具韌性。以高收益科技板塊與投資級別能源板塊比較，前者表現更勝一籌。」

購入高收益公司債券很有可能面臨違約風險，Michael表示發達市場高收益公司債券佔他們投資組合約五分之一，當中大部分來自美國。早前，美聯儲及其他中央銀行採取的措施，有效防止最壞情况發生。「我們又看到投資級和高收益債券創下更高發行紀錄，使公司在經濟不確定性加劇期間，能夠支撐其資產負債表。」因此，違約率遠低於年初的預測，而違約率僅集中於個別板塊。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]