灣仔皇后大道東4幢唐樓放售

項目市值8.2億 部分淪銀主盤

資料顯示，上述物業鄰近合和中心及太古廣場3期，地盤面積約4870方呎，現為4幢舊式唐樓，其中100及102號屬業主放售，98、104至108號（雙號）原由內地投資者透過公司持有，但購入物業後多次將物業加按，早前因無法償還有關款項，被銀行收回物業，淪為銀主盤。

折合每呎樓面地價1.87萬

物業現坐落於住宅（甲類）用地，若重建作住宅，地積比率約9倍，即重建後可建樓面約4.38萬方呎。世邦魏理仕資本市場執行董事及主管甄浚岷指，項目市值8.2億元，以此計算，預計每方呎樓面地價約1.87萬元。

事實上，灣仔是傳統舊區，過去數年均有不少發展商積極收購區內物業重建，如太古地產（1972）正部署推售的星街EIGHT STAR STREET，以及鄰近蘭杜街商業項目；另合和亦就合和中心2期進行擴建，預計於2021年底落成。