經濟

香港地產

雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低

【明報專訊】受疫情拖累，二手市場交投步伐出現放緩。房委會昨日公布，11月未補地價公屋、居屋第二市場暫錄得101宗成交，暫較10月175宗低約74宗或42%，惟最新數字將於本月中再更新。其中沙田居屋雲疊花園有3房單位，以屋苑近6年呎價新低易手。

房委會資料顯示，雲疊花園一個低層單位，實用593方呎，3房間隔，上月以335萬元於未補地價市場沽出，實呎僅5649元，呎價屬屋苑近6年來新低。屋苑同類單位1座低層K室，實用面積同為593方呎，曾於今年9月於未補地價市場以550萬元易手，亦即現時最新成交價較3個月前低215萬元或39%。

麗港城3房838萬沽 低市價7%

大型私人屋苑方面，藍田麗港城有3房戶以略低市價易手。市場消息指，麗港城13座中層E室，實用687方呎，3房間隔，以838萬元成交，實呎12,197元，成交價低市價約7%；原業主2012年4月510萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利328萬元或64%。

位於紅磡的何文田山畔，再新增一宗蝕使費成交。美聯高級營業經理鄭桂鈺表示，何文田山畔2座低層F室，實用347方呎，屬1房間隔連開放式廚房，新近以708萬元成交，實呎20,403元。

何畔1房708萬沽 蝕使費離場

原業主2015年11月以687萬元購入，持貨約5年，帳面獲利21萬元或3%；若連同入市稅項及雜費計，估計要微蝕約10萬元離場。

此外，中原副區域營業經理王勤學表示，疫市下買賣雙方持續拉鋸，令樓市交投減慢。

新元中2房690萬 7年升六成

區內新近錄得新元朗中心2座高層D室的成交，實用485方呎，2房間隔，以690萬元成交，實呎14227元，成交價較屋苑同類單位近月做價稍高3%。原業主於2013年7月以428萬元購入，持貨7年，帳面獲利262萬元或約61%。

相關字詞﹕何文田山畔 新元朗中心 麗港城 雲叠花園 二手市場

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