經濟

香港地產

蔚藍東岸周六次輪推售161伙

【明報專訊】限聚令再度收緊，但發展商無懼疫市，繼續加推銷售新盤。內房五礦（0230）發展、位處油塘崇信街的蔚藍東岸，昨日上載3號價單，公布以折實平均實呎20,660元加推138伙，較上一張價單19,790元高4%，並將於本周六推售上述138伙及首輪未沽出的單位，共涉161伙。至於恒地（0012）毗鄰佐敦港鐵站的德成街本木，亦將同日推出3伙3房單位出售。

昨加推138伙 折實均呎20660元

據蔚藍東岸新一張價單顯示，今批138個單位包括34個開放式單位、23個1房單位、63個2房單位及18個3房單位；定價介乎566萬至2345萬元，維持最高20%折扣，折實價介乎453萬至1876萬元，折實實呎17,938至24,762元。今次入場單位為5座5樓H室，實用面積237方呎，開放式間隔，定價566.82萬元，折實價453萬元，實呎19,132元。

發展商表示，今批單位樓層較高及景觀較開揚，故有價格調整。

此外，路勁基建（1098）元朗錦田山水盈，早前已獲批滿意紙，昨公布將會以現樓形式於本周六推售34伙。

山水盈周六推售34伙

據山水盈第6號價單顯示，新一批單位分佈於第1座、2座、3座、5座、6座及7座，實用面積介乎877至1012方呎，34伙單位當中包括5個連平台特色戶、4個連花園特色戶及3個連天台特色戶。項目定價由1274.4萬至1853.4萬元，按最高直減折扣14%計，折實價介乎1095.9萬至1593.9萬元，折實實呎由11,129元至16,500元。

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲指，山水盈早前已售出217伙，佔全盤331伙66%。事實上，上述3盤共198個單位，將同於本周六推售。

意峰買家可獲贈二手高球車

另外，香港興業（0480）發展愉景灣洋房項目意峰，亦正以招標形式推售，集團銷售及市務助理總經理陳秀珍指，項目由即日起開放現樓示範單位，供準買家預約參觀。該兩個連裝修示範單位，分別為實用面積2023方呎的2號屋，以及實用面積2171方呎的15號屋。發展商指，意峰買家可獲贈市值約200萬元的二手高爾夫球車。

相關字詞﹕一手市場 新盤推售 山水盈 意峰 蔚藍東岸

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