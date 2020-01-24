恒隆拆售87車位 均價157萬起

該集團計劃下周六出售浪澄灣35個車位，平均售價約為220萬元，認購條款相同，車位買家必須為浪澄灣住宅單位的相關人士。以平均價計，若推出87個車位全數售罄，預計套現約1.58億元。該集團亦強調，是次出售車位貫徹出售非核心物業，以釋放投資價值的策略。

富士攝影孫道弘 撤辣前3000萬購工廈

此外，疫情下，名人積極在市場尋寶。土地註冊處顯示，荃灣工業中心高層01、03、05及07室，總面積約9901方呎，上月中以3000萬元成交，呎價3030元，屬市價水平，買家為Greencity Property Limited，公司董事為孫道弘，為富士攝影器材董事總經理。值得留意的是，上述交易在11月，當時政府尚未公布撤銷非住宅物業雙倍印花稅，故孫氏須多付127.5萬元稅款，合共稅款255萬元。原業主2006年400萬元購入上址，持貨14年，帳面獲利2600萬元或約6.5倍。