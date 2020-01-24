口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業

明報記者 甘潔瑩

上述商舖位於中環德輔道中55號地舖及1樓舖，原由專賣中國藝術工藝品的百貨公司中藝承租，早在2012年起租用，至今年初租約期滿離場，據悉最後的月租約70萬元，業主協成行隨後以100萬元放租，當時尚未爆發第三波疫情，放盤多月亦未獲洽詢，加上近期第四波疫情來勢洶洶，病毒更深入各階層，業主有感抗疫產品的需求持續，故願意以18萬元短租予口罩生產商Good Mask。據悉，Good Mask承租上址作為品牌旗艦店之用，其中1樓提供自訂口罩服務，客人可以選配口罩、耳帶的顏色，以及在口罩上打印姓名，訂製獨一無二的口罩，而地舖部分則用作網上訂單提取貨物及門市選購。

料吸中區上班族客源

美聯旺舖區域營業董事張殷焌表示，Good Mask新近以短租形式租用的上述舖位，鄰近港鐵中環站，該路段人來人往，是不少白領人士返工的必經路；該舖面積7230方呎，Good Mask以月租約18萬元租用半年，呎租僅24.9元，料為區內新低呎租，6個月租金支出共108萬元。

據Good Mask在社交媒體上載相片及資料，口罩生產商未有大事粉飾商舖，沿用中藝的舊裝修，只擺放陳列架及櫃，以配合銷售，而該商戶主打卡通口罩、迷彩、特色圖案的口罩，料將吸引不少上班族欣賞。

事實上，近月不少核心區亦錄得低價租賃成交，如免稅店DFS早前與華懋續租尖東麼地道華懋廣場5.7萬方呎巨舖，月租僅207.2萬元，較高峰時的690.7萬元大減70%，呎租低見36元。另Texwood蘋果牌牛仔褲過去租金近30年的旺角亞皆老街東方大廈地下旗艦舖，面積約1800方呎，早前以月租15萬元租予休閒服裝品牌Baleno作「限時折扣店」，呎租僅83元，料為該地段的低租金個案。

內地口罩商逾3100萬購荃灣工廈

另一邊廂，有內地口罩生產商在疫下購入工廈。土地註冊處顯示，荃灣新型工廈TML廣場中層C6室，面積約5132方呎，上月中以3171.576萬元易手，呎價6180元，屬市價水平。買家為穩健醫療（香港）有限公司，公司董事為李健全及方修元等人，兩人分別為內地穩健醫療創辦人兼總裁及財務總監，據悉該公司有30年專業生產口罩經驗。原業主2013年約3274.6萬元購入，持貨7年，帳面蝕約103萬元或3%離場。