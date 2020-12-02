湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市

撤辣吸引內地客購買香港工商物業

我話在較早前雙十一，有不少貨品減價，唔通市况唔好？當然不是，是生意人趁節日促銷，情况同聖誕節促銷一樣。政府知道有相當龐大購買力由內地湧至，撤辣是希望那些購買力可以在香港買到適合的工商物業，如果不撤辣，8.5%印花稅實在太高，內地購買力可能會被迫轉移到其他地區，例如新加坡等。因此，政府撤辣並不是因為工商物業價值下跌，而是希望吸引多些內地人在香港買物業。如果以為撤辣是因為價格下跌，老實說，價格仍未跌夠，現在政府撤辣，工商物業可望谷底回升。

老友又話，住宅樓宇在社運及疫情之下沒有下跌，估計已經是強弩之末，就算沒有人因為要移民而賣樓，住宅樓宇將會大幅下跌。我擔心的並不是樓市下跌，因為大部分業主及物業投資者早有準備；我擔心的是樓市轉角。

若中港解封 本港樓價或急升

很多人不明白什麼是「轉角市」。簡單的說，當樓市受到不利因素衝擊仍然不下跌，倘若那些不利因素消除，甚至出現利好因素，樓市就會升。大家都知道，香港樓市除了受到疫情及社運影響之外，中港封關亦是一個主要原因。沒有內地人到香港買樓，理論上樓價應該下跌，但直至現在，中原指數只是以1%波幅上落，如果中港解封，內地購買力湧至，樓價便會急速上升，此之所謂轉角市。

老友問，萬一中港解封之後，疫情及社運亦漸趨緩和，樓市不但沒有上升，甚至出現下調，這又叫做什麼市？

我話同樣叫做轉角市，不過是轉角向下，但我相信這個機會不大，如果要調整就應該現在調整。老實說，睇轉角市是投資者的秘方，各有不同睇法，當中主觀成分甚強，其他人未必會接受，我只是用最簡單的說話解釋，一般評論員很少提及轉角市。

紀惠集團行政總裁

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