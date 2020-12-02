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劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕

【明報專訊】港股周一回調後反彈，中資金融股再次發揮拉動作用，儘管落後的內銀內險股走勢凌厲，但現水平追入，也寧願吼行業領漲股，怕接火棒，最多將止蝕位放近一些，以控制風險。

恒指昨高開81點後反覆向上，午後最多升320點、高見26,662點回順，收市報26,567點，升226點或0.86%；國指升1.07%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.3%、1.68%，市况不俗。大市成交1531億元，高於60天平均近一成半。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份近三成；陽燭對陰燭為63比37，大市普遍上升，買盤積極且動力相當強勁。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成半多下跌，教育跌0.6%表現最差。上升行業中，有近三成的升幅超過2%，明顯跑贏恒指國指；農業及水務升3.5%表現最強，中資金融、航空及相關、工業、環保及新能源升近3%。

中糧家佳康料3至3.2元有阻力

農業及水務做好，主要由上月改名的中糧家佳康（1610）升一成，以及中國水務（0855）升7%帶動。中糧家佳康改名不是因為業務有所改變，公司旨在擴大冷鮮豬肉「家佳康」品牌知名度。然而，中糧家佳康股價走勢仍有待改善，該股上周跌至近半年低位，並宜曾經失守250天線，之後大幅反彈；後市料於3至3.2元會有阻力，升破企穩前，不宜太過樂觀。

招商證券突破區間上落 可留意

中資金融股做好，內險內銀以平保（2318）、工行（1398）上升動力強；平保相比恒生H股金融行業指數在11月初回升跑贏，工行則於上月下旬轉升，兩者近期強勢似是追落後，後勁存疑。相反，內銀股招行（3968）長期跑贏同業，內險太保（2601）相比行業指數於9月初已回升，兩者於行業中領漲。招行、太保累升不少，現水平才高追，宜將止蝕位放近一些，短線支持位分別在48.5元、29元水平。至於中資券商股，大型券商股普遍於區間上落，招商證券（6099）是少數出現突破的一員，可以注意。

券商唱好 信義能源有望挑戰5元

新能源股中，經營太陽能發電場的信義能源（3868）獲券商瑞銀唱好，股價曾升逾4%。瑞銀認為投資者尚未充分該公司的優質項目回報超過同行，並擁有大量無補貼平價上網項目，首予信義能源買入評級，目標價6.4元。

走勢上，該股上月初低位回升，上周回調於10天線已有支持，向好趨勢持續，後市有望挑戰5元關口。止蝕位可設於10天線。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕信義能源 太保 招行

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