Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年12月2日星期三
技術取勝
投資策略
港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
強積金20周年 總商會：是時候檢討
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
Zoom績後急挫一成
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
比特幣創新高 逼近2萬美元
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好
技術取勝：百富環球7元料遇阻
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
恒隆拆售87車位 均價157萬起
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業
技術取勝：百富環球7元料遇阻
prev
next
【明報專訊】中國水務6.2元有支持（圖）
龍工短線調整料完成（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
強積金20周年 總商會：是時候檢討
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
Zoom績後急挫一成
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
比特幣創新高 逼近2萬美元
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好
技術取勝：百富環球7元料遇阻
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
恒隆拆售87車位 均價157萬起
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業
港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
強積金20周年 總商會：是時候檢討
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
Zoom績後急挫一成
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
比特幣創新高 逼近2萬美元
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
恒隆拆售87車位 均價157萬起
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業
prev
next