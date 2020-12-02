岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好

中國生物製藥（1177）公布截至2020年9月底止9個月的未經審核業績，期內收入約181.26億元人民幣，同比下降約6.2%；股東應佔盈利約18.5億元人民幣，同比下降約18%；股東應佔基本盈利約2.29億元人民幣，同比下降約11.7%。業績遜預期，股價下跌11.8%，是全日走勢最差的恒指及國指成分股，成為拖指數後腿的因素。

恒指以陽燭「陀螺」收市，但10天線得而復失，收市水平仍受壓於10天線。若與前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱，並與指數背馳。全日上升股份933隻，下跌752隻，整體市況偏好。

匯控等成分股拖累 恒指受制10天線

郵儲銀行（1658）公布制訂非公開發行A股股票預案，發行不超過54.05億股A股，募集資金總額為不超過300億元人民幣，扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。發行股票的價格不低於以下價格孰高者：

（1）定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）人民幣普通股股票交易均價的80%；

（2）發行前該行最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產。

由於郵儲銀行A股及H股的市帳率都低於1倍，這意味是次非公開發行A股，很可能是以溢價發行，故利好其股價表現。

另外，中糧家佳康（1610）的主要業務為從事飼料生產及生豬養殖、生產及銷售生鮮豬肉及肉製品，以及進口及銷售冷凍肉類產品及副產品。集團早前公布2020年10月營運數字，10月生豬出欄量23.1萬頭，今年累計達166.9萬頭；商品豬銷售平均價每公斤28.99元人民幣，生鮮豬肉銷量9000噸。

根據wind「全國22省市生豬平均價格」計算，2020年10月行業3年生豬滾動平均價為每公斤21.95元人民幣。不過，參考《中國養豬網》的監測數據顯示，11月30日生豬價格均價每公斤31.87元人民幣，較上月上漲2.89元人民幣，環比上漲10.39%，料豬價上升有利集團業務。

集團近日股價向好，並在金融科技系統中出現信號。股份昨日收報2.88元，市盈率6.387倍，周息率1.667厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]