經濟
岑智勇 智選股

投資策略

岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好

【明報專訊】恒指繼周一挫逾500點後，周二出現技術反彈，高開高走，但走勢在下午3時後回軟，全日波幅286.94點。恒指收報26,567點，升226點或0.86%，成交金額1531億元。國指收報10,659點，升113點或1.07%。國指走勢優於恒指，恒指相對落後是因為匯控（0005）等股份回軟。

中國生物製藥（1177）公布截至2020年9月底止9個月的未經審核業績，期內收入約181.26億元人民幣，同比下降約6.2%；股東應佔盈利約18.5億元人民幣，同比下降約18%；股東應佔基本盈利約2.29億元人民幣，同比下降約11.7%。業績遜預期，股價下跌11.8%，是全日走勢最差的恒指及國指成分股，成為拖指數後腿的因素。

恒指以陽燭「陀螺」收市，但10天線得而復失，收市水平仍受壓於10天線。若與前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱，並與指數背馳。全日上升股份933隻，下跌752隻，整體市況偏好。

匯控等成分股拖累 恒指受制10天線

郵儲銀行（1658）公布制訂非公開發行A股股票預案，發行不超過54.05億股A股，募集資金總額為不超過300億元人民幣，扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。發行股票的價格不低於以下價格孰高者：

（1）定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）人民幣普通股股票交易均價的80%；

（2）發行前該行最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產。

由於郵儲銀行A股及H股的市帳率都低於1倍，這意味是次非公開發行A股，很可能是以溢價發行，故利好其股價表現。

另外，中糧家佳康（1610）的主要業務為從事飼料生產及生豬養殖、生產及銷售生鮮豬肉及肉製品，以及進口及銷售冷凍肉類產品及副產品。集團早前公布2020年10月營運數字，10月生豬出欄量23.1萬頭，今年累計達166.9萬頭；商品豬銷售平均價每公斤28.99元人民幣，生鮮豬肉銷量9000噸。

根據wind「全國22省市生豬平均價格」計算，2020年10月行業3年生豬滾動平均價為每公斤21.95元人民幣。不過，參考《中國養豬網》的監測數據顯示，11月30日生豬價格均價每公斤31.87元人民幣，較上月上漲2.89元人民幣，環比上漲10.39%，料豬價上升有利集團業務。

集團近日股價向好，並在金融科技系統中出現信號。股份昨日收報2.88元，市盈率6.387倍，周息率1.667厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

上 / 下一篇新聞

港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲
蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
強積金20周年 總商會：是時候檢討
強積金20周年 總商會：是時候檢討
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
Zoom績後急挫一成
Zoom績後急挫一成
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
比特幣創新高 逼近2萬美元
比特幣創新高 逼近2萬美元
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
技術取勝：百富環球7元料遇阻
技術取勝：百富環球7元料遇阻
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
恒隆拆售87車位 均價157萬起
恒隆拆售87車位 均價157萬起
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業