Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%

特斯拉將是歷來首家以如此高市值加入標普500指數的公司，在該指數的權重將高於1%。這意味其他標普500指數成份股的權重也將面臨重大調整。至於因納入特斯拉而被取代的個股，將在12月11日公布。

大多數追蹤標普500指數的基金，將要在變動生效前的對上一個周五交易日（18日），調整各成分股的持倉，為買入特斯拉股票騰出空間。該周五適逢是當季的標普500指數及個股的期權、期貨到期日。這種日子的成交量原已很大，料今次調整將進一步加劇大市的波動。交易員和基金經理稱，未來數周將有逾1000億美元的資金流動。由於今次指數權重調整時值年關，令原已受疫情影響的大市面臨更大的動盪。自特斯拉將獲納入標普500指數的消息於11月16日公布以來，其股價已累計升四成。

另外，能源巨企埃克森美孚公布，計劃減記最多價值200億美元的天然氣資產，是其歷來最大規模的減記，並將明年資本支出降至15年來最低。

埃克森美孚減記200億美元資產

此外，英國時裝品牌Topshop母公司Arcadia申請破產，集團約1.3萬個職位面臨危機。Arcadia另經營Burton、Dorothy Perkins、Evans、Miss Selfridge、Topman等多個品牌，相關門店暫仍繼續營運。

（綜合報道）

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