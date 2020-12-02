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比特幣創新高 逼近2萬美元

【明報專訊】環球主要央行持續向市場注入流動性之際，比特幣價格上揚。根據CoinDesk數據，比特幣昨升穿19,900美元（約15.5萬港元），連續兩天創新高，逼近2萬美元大關，超越2017年12月18日所創的19,783美元紀錄。比特幣今年升值近兩倍，自9月初以來升值約1倍。

料10年內市值達9萬億美元

市場流動性充裕之際，多家藥廠研發出新冠疫苗，為疫情即將受控帶來希望，投資者更願意押注於風險資產。根據加密貨幣數據平台CoinGecko的數據，比特幣近期交易量激增，由9月的每日約180億美元，增至近期的500億美元。虛擬貨幣市場Gemini共同創辦人泰勒（Tyler）及卡梅倫·溫克爾沃斯（Cameron Winklevoss）兄弟形容，比特幣是「黃金2.0」，若能挑戰黃金成為價值儲存的工具，比特幣的總市值可望在10年內升至9萬億美元（目前黃金投資市場的總規模為12萬億美元)，屆時每枚比特幣的價格將飈升至50萬美元。比特幣目前總市值3600億美元左右。

溫克爾沃斯兄弟稱，雖然黃金一直是對冲通脹的工具，但比特幣的回報高得多，即使比特幣未能普及成為交易貨幣，也不會損害其儲存價值，因為「沒有人會用黃金買咖啡」。

比特幣價格在2017年底逼2萬美元的高位後，在12個月後急跌至4000美元以下。部分分析認為，今次升浪應較3年前持久，因部分對冲基金及知名投資者已入市，而PayPal及Robinhood等平台也允許散戶買賣比特幣。

（綜合報道）

[國際金融]

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