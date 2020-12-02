梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要

參院備7萬億方案 道指重上3萬關

梅努欽上月表示，將在12月底終止聯儲局多項協助地方政府及中小型商業機構的緊急貸款計劃，聯儲局當時對此表示失望。鮑威爾昨強調，在經濟前景不明之際，這些工具對經濟的重要。他表示，抗疫紓困法案將「唯一權力授予財政部長」，聯儲局將退還這筆錢，但他認為這些計劃應該繼續運作。

梅努欽：已收回資金應重新分配

梅努欽則重申，已收回的4540億美元應重新分配，應用於新的刺激法案，倘聯儲局仍需要這些將在今年底停止的政策工具，未來仍有很多資金可提供支持。

鮑威爾則指出，聯儲局的緊急貸款權力，需得到財政部的批准，並且只有在非常特殊的情況才能使用，就像目前的處境。他形容，經濟前景「異常不確定」（extraordinarily uncertain） ，經濟復蘇很大程度取決於疫情控制是否成功，預期未來幾個月的形勢可能充滿挑戰。

他重申，從中期來看，疫苗的消息具積極作用，但生產及分配等仍有很多不確定因素，難以評估最新事態發展對經濟的影響。

梅努欽則表示，州和地方政府的封鎖措施，威脅到經濟增長。他說，仍然相信有針對性的財政計劃，是最合適的對策。

學者羅奇：美面臨雙底衰退

此外，耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）警告，疫情加劇令美國經濟活動受阻，使美國面臨雙底衰退的威脅，打擊華爾街對V形復蘇的期望。雖然他認為封鎖措施不會像春季般嚴厲，但無可避免造成影響。

在2003年SARS期間曾任摩根士丹利亞洲區董事長的羅奇稱，疫情持續可能導致美國首季經濟下滑，在過去11個商業復蘇周期中，出現過8次回調，今次也將不會例外。羅奇的經濟預測與摩通類似。摩通預期美國明年首季GDP將下降1%，然後恢復擴張。但羅奇預期，首季GDP跌幅可能更大，並可能因此令美元大跌。羅奇擔心，因應疫情而推出的紓困措施，可能會導致經常賬赤字增加，如今美元走勢比他原本預期疲軟。自美國3月底疫情惡化以來，美匯指數跌約一成。羅奇預期，美國需要更多紓困措施，美元的下行壓力仍會增加。他提出的基本情境（base case）預估美匯指數由目前至明年底將貶值35%。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）預計，隨着明年初防疫封鎖撤銷，新冠疫苗上市，明年新興市場的表現將勝過發達市場。

（綜合報道）

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