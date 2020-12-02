德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則

澳洲會計師公會大中華區分會副會長黃以東提到，如果直接進行跨境開戶，目前內地只有兩家中資銀行提供不用面對面方式的開戶程序，建議可以簡化及統一遙距開戶手續，或者利用科技去做到遙距驗證。

籲牌照制度監管提供更多指引

黃以東又稱，香港金管局要求只有持牌人士才可銷售理財產品，內地則沒明確限制，因此亦建議粵港澳三地金融部門在牌照制度或一些監管上提供更多指引或守則，以釐清風險。

關注投資所得能否獲稅務優惠

澳洲會計師公會大中華區分會會長劉明揚指出，內地銀行帳戶分成3種類別，只有第一及第二類可購買理財產品，理財通專屬帳戶會歸入當中一類，還是獨立於3種類別，這亦需要釐清；此外，投資者是一人一戶或可以一人多戶，也要待進一步指引。另外，投資所得能否獲得稅務優惠，也是關注所在。