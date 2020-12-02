恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛

明報記者 馬迪帆

恒大物業本次集資約142億元，但其中一半為發行舊股，公司掛牌後市值約955億元。因最終定價保守，亦未能超越市值逾1200億的碧桂園服務（6098）成為本港最大物管股，暫屈居第二。

公司昨日公布，本次上市公開發售超購9.7倍。一手中籤率50%，12手即穩中一手（見表1）。認購額超過500萬元的乙組共有809人，其中出手最大方的一名大戶，認購6000萬股，獲配發550萬股。假設該大戶借盡九成孖展息，息率2.48厘，計息期5日，以輝立暗盤收盤價計，昨日大戶連本帶息蝕35萬元。但因該股定價較低，若今日可有0.37%升幅，大戶即可打和。

近期物管股齊回調，尤其新股受市場冷待。不計恒大物業，自10月以來掛牌的6隻物管新股中，至今僅有融創服務（1516）、金科服務（9666）累計錄得升幅（見表2）。同樣頗具規模的合景泰富（1813）分拆中型物管股合景悠活（3913），至今則已累跌26%。

傳京東健康上限定價70.58元

京東 （9618） 分拆的京東健康（6618）昨日截止招股，據悉京東健康以70.58元定價，為招股價上限。

今日將仍有5隻新股招股，其中內地潮流玩具商泡泡瑪特（9992）吸孖展最多。帶起內地「盲盒」潮流的泡泡瑪特，首日於8家券商錄得近400億元孖展，僅計券商孖展，公開發售超購61倍。公司本次上市未有引入基礎投資者，但前期股東包括多家基金，包括身為第二大股東的紅杉資本，此外正心谷資本（Loyal Valley Capital）、華興資本等均有投資。該股招股期至周五（12月4日），擬12月11日掛牌。

泡泡瑪特首日超購61倍

其他新股方面，專研免疫學藥物的未盈利生科股和鉑醫藥（2142）暫錄孖展近30億元，僅計券商孖展，超購15.7倍。和鉑醫藥將於今日截孖展，明日「截飛」。兩隻中小型內房領地控股（6999）及大唐集團（2117）孖展則均未足額。

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