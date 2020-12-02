Zoom績後急挫一成

第三財季純利升89倍 毛利率大跌

期內，收入急增主要受惠於新增客戶和擴充現有客戶的服務。擁有逾10名員工的客戶數目達43.37萬名，按年增加4.85倍。有1289名客戶在過去12個月，佔集團總收入超過10萬美元，按年大增1.36倍。

集團指，目前會在雲服務業務上投放更多的資本，以提升相關數據中心的容量，和進一步減低對其他雲服務公司的依賴。Zoom自2011年起一直以Amazon Web Services（AWS）為其首選的雲服務提供商，惟最近開始使用另一間雲服務提供商Oracle Corp.。集團表示，目前的收入增長將會放緩，至於毛利率下降主要基於雲服務和非付費用戶的成本增加，預期下一個財政年度的毛利率會相若。預計第四季度的收入介乎8.06億至8.11億美元之間。