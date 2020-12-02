Zoom績後急挫一成

【明報專訊】美國上市的視像會議軟件商Zoom，周一收市後公布截至10月底的第三財季業績，期內純利按年急升88.9倍，錄得1.98億美元。收入亦急增3.67倍至7.77億美元，勝市場預期。毛利按年升2.8倍至5.18億美元。雖然收入急增，但成本亦相應上升，令第三季的經調整後的毛利率按年跌14.7個百分點，按季則跌3.6個百分點，至68.2%。Zoom昨晚早段大跌11%。
第三財季純利升89倍 毛利率大跌
期內，收入急增主要受惠於新增客戶和擴充現有客戶的服務。擁有逾10名員工的客戶數目達43.37萬名，按年增加4.85倍。有1289名客戶在過去12個月，佔集團總收入超過10萬美元，按年大增1.36倍。
集團指，目前會在雲服務業務上投放更多的資本，以提升相關數據中心的容量，和進一步減低對其他雲服務公司的依賴。Zoom自2011年起一直以Amazon Web Services（AWS）為其首選的雲服務提供商，惟最近開始使用另一間雲服務提供商Oracle Corp.。集團表示，目前的收入增長將會放緩，至於毛利率下降主要基於雲服務和非付費用戶的成本增加，預期下一個財政年度的毛利率會相若。預計第四季度的收入介乎8.06億至8.11億美元之間。