經濟

港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易

【明報專訊】港交所（0388）旗下可持續金融產品平台「STAGE」（可持續及綠色交易所）於6月起籌劃，昨日正式推出，現時涵蓋29隻綠債等產品的資訊，亦提供針對環境、社會和公司治理（ESG）的研究。港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺昨日接受訪問時表示，將在亞洲區尋求更多合作伙伴，未來或不僅限於展示香港上市產品資訊。她亦強調平台費用全免，暫時無意提供收費服務。

現時平台產品僅涵蓋在港上市的可持續債券，以及兩隻ESG主題ETF，參與平台的產品亦需提交後續報告等額外披露。債券方面，包括港府發行的綠債、中銀發行的社會責任債，太古集團發行綠債等。不過，平台並非涵蓋全部港上市可持續債券，許淑嫺解釋，有債券就快到期，或發行人仍準備文件，因此未能全面覆蓋，但對未來產品數目逐步增加極具信心。

研引入歐洲市場受歡迎產品

許淑嫺表示，下一步將繼續研究引入在歐洲市場廣受歡迎的可持續產品，如綠色債券指數、綠色股權指數等，亦有意與其他交易所進行合作。她表示，平台拓展合作重心將會是亞洲，因區內可持續市場仍具極大潛力。至於港交所會否自身研究開發新ESG產品，她表示，將繼續研究恒指ESG產品，「其他產品亦什麼都會考慮」。不過她表示，現階段仍是要提升投資者相應認知，產生一定需求後，才會有更多發行人推產品。

此前任職於上市科的許淑嫺，今年5月起執掌新成立的綠色及可持續部門，半年內火速建立平台。她表示，部門現時最主要任務是完善STAGE，平時亦要宣傳ESG及可持續金融工作，常與不同持份者溝通。早前證監會、金管局設立督導小組，她表示，有份參與其中工作，研究本港ESG匯報能否設立明確標準，現時正向良好方向發展，相信快有消息。

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