強積金20周年 總商會：是時候檢討

梁兆基表示，強積金推出20周年，是適合時機檢討整個機制，他認為香港的退休保障應由僱主、僱員和政府共同承擔，建議政府可為低收入人士供款，或在住屋、醫療等其他方面提供財政支援。他又建議延後法定退休年齡，有助減輕退休保障負擔，並解決勞動力問題。

黃友嘉：年率化回報3.9％跑贏通脹

積金局主席黃友嘉表示，截至今年10月，強積金總資產逾1萬億元，其中有3200億元是扣除收費和開支後的回報，年率化回報為3.9%，高於同期通脹率1.85%。強積金開支比率由2007年12月時的2.1%，降至現時的1.45%，他表示當局會繼續推動降低收費，並研究擴大投資框架。

積金易電子平台（eMPF）即將推出，積金局副主席及行政總監羅盛梅預計，若受託人全數使用平台並運作暢順，每年可節省20億元成本，降低開支比率0.2個百分點。平台亦有助中小企節省行政成本和時間同時，亦有助減少成員轉換受託人的時間。另外，有不少僱員在轉工後沒有整合賬戶，他們在退休後遺忘提取，現時未有申索的強積金多達49億元，而電子平台推出會有助解決問題。