轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢

金管局指出，由於身分證號碼屬個人敏感資料，此項新功能不會用於個人對個人轉帳，只會供已有收款人身分證號碼的機構發放款項。新功能可以便利機構在不同情况應用，例如用於發放薪酬。市民可透過手機銀行或網上銀行進行登記，有意以此轉帳的機構亦可與轉數快參與行商討安排。金管局高級助理總裁劉應彬表示，轉數快推出兩年內，已經錄得635萬個帳戶登記，新功能可以推動香港電子支付的發展，未來局方會繼續提升功能，亦會與業界進一步探索開拓更多應用。機構毋須銀行帳戶號碼亦能向個人轉帳，有業界人士認為，新功能對一些仍未使用自動轉帳出糧的微型企業有利，而日後政府再派錢時亦可較方便。

今年10個月使用交易量倍增

恒生銀行（0011）公布，客戶自12月6日至31日，於該行登記身分證為轉數快識別代號，將可進入大抽獎，有機會獲得現金獎賞。

今年疫情下，市民以電子方式處理金錢交易的宗數大幅上升，10月份轉數快的港元交易量達1491萬宗新高，較年初增加逾一倍，港元交易額達1524億元，亦破新高。