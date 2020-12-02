經濟

蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲

【明報專訊】根據市場調查機構Gartner最新數據，小米上季智能手機出貨量首次「爬頭」超越蘋果公司，按年急漲34.9%至4440.5萬部，躋身全球頭三大智能手機商，市佔率12.1%。上季出貨量最多的仍是三星，出貨量按年增加2.2%至8081.6萬部，市佔率按季升3.4個百分點至22%；受美國制裁的華為出貨量按年挫21.3%至5183.1萬部，市佔率按季跌4.3個百分點至14.1%。

報告指出，排行前5位的手機商之中，僅三星和小米錄得升幅。除了三星進一步鞏固其在安卓（Android）系統的市場地位，小米亦受惠於美國針對華為的禁令，以及其品牌在中國內地的強勁表現，使其首度超越蘋果。

第三季全球智能手機出貨量跌5.7%

不過Gartner研究副總裁Annette Zimmermann解釋，由於蘋果延遲近一個月推出新一代iPhone，由以往的9月變為今年的10月，故影響第三季的出貨量顯跌幅。蘋果上季智能手機出貨4059.8萬部，按年微跌0.6%，以11.1%的市佔率排行第四。

放眼全球，今年第三季全球智能手機銷量錄3.67億部，即使較去年同期少5.7%，仍比今年首兩季的兩成跌幅有所收窄，且按季回升24%。報告解釋，主要因中國加大生產以填補供應缺口；而部分亞太和拉丁美洲地區亦見回溫的徵兆。Gartner高級研究總監Anshul Gupta指，消費者繼續「勒緊荷包」，出貨量按季出現升幅是因為購買力釋放。

上 / 下一篇新聞

港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
匯豐調查：3/4受訪港企推行變革 比例冠全球
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
恒指反彈226點 上證指創年內收市新高
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
轉數快將可綁定身分證 方便機構發錢
強積金20周年 總商會：是時候檢討
強積金20周年 總商會：是時候檢討
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
港交所STAGE出爐 冀促進綠債ESG交易
Zoom績後急挫一成
Zoom績後急挫一成
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
恒大物業下限定價暗盤潛水 一手中籤率50% 無頂頭槌飛
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
德勤澳洲會計師公會 籲釐清跨境理財通規則
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
友邦港澳CEO退休 馮偉昌接任
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
貿發局秋季網上展 吸引2.7萬買家
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
梅努欽鮑威爾參院作供分歧 儲局將退款財政部 惟堅持貸款工具重要
比特幣創新高 逼近2萬美元
比特幣創新高 逼近2萬美元
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
Tesla獲一次過納入標指 股價早段最多升5%
岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好
岑智勇：豬價上升 利中糧家佳康股價向好
技術取勝：百富環球7元料遇阻
技術取勝：百富環球7元料遇阻
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
劉思明：內銀內險追貨 設好止蝕
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
周顯：等值實貨證券 實際天壤之別
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
湯文亮：不擔心樓市跌 只怕是「轉角」市
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
口罩商租7230呎中環舖 呎租僅25元 Good Mask短租18萬作旗艦店 成疫市新產業
恒隆拆售87車位 均價157萬起
恒隆拆售87車位 均價157萬起
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
蔚藍東岸周六次輪推售161伙
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
雲疊3房未補價實呎5649元 6年新低
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
灣仔皇后大道東4幢唐樓放售
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
持牌地產代理逾4萬人 疫下破頂
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業
貝萊德基金經理Michael Fredericks：疫情下看好維持派息企業