蘋果遲發布手機 小米上季市佔躋三甲

報告指出，排行前5位的手機商之中，僅三星和小米錄得升幅。除了三星進一步鞏固其在安卓（Android）系統的市場地位，小米亦受惠於美國針對華為的禁令，以及其品牌在中國內地的強勁表現，使其首度超越蘋果。

第三季全球智能手機出貨量跌5.7%

不過Gartner研究副總裁Annette Zimmermann解釋，由於蘋果延遲近一個月推出新一代iPhone，由以往的9月變為今年的10月，故影響第三季的出貨量顯跌幅。蘋果上季智能手機出貨4059.8萬部，按年微跌0.6%，以11.1%的市佔率排行第四。

放眼全球，今年第三季全球智能手機銷量錄3.67億部，即使較去年同期少5.7%，仍比今年首兩季的兩成跌幅有所收窄，且按季回升24%。報告解釋，主要因中國加大生產以填補供應缺口；而部分亞太和拉丁美洲地區亦見回溫的徵兆。Gartner高級研究總監Anshul Gupta指，消費者繼續「勒緊荷包」，出貨量按季出現升幅是因為購買力釋放。