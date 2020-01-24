經濟

小米配股加換股債籌311億 超上市集資 連同龍湖康方生物 3股共抽水370億

【明報專訊】港股在高位拉鋸，引來藍籌配股集資。小米集團（1810）昨晚擬配股及發行可換股債券，合共集資最多311.3億元，比其兩年前上市集資淨額更多。連同另外兩隻股份龍湖地產（0960）及半新股康方生物科技（9926）分別擬配售最多48.51億元及9.5億元，3間公司連環從市場抽資370億元。

明報記者 蔡穎霖

昨晚美股早段，小米ADR（美國預託證券）折合約25.2港元，較其港股收市價跌3.6%。

昨晚早段ADR跌3.6%

根據收市後的銷售文件顯示，小米是次將以「先舊後新」方式配股，涉及10億股。每股發售價介乎23.7元至24.5元，較昨天收市價折讓6.3%至9.4%，集資最多245億元。外電彭博報道指，小米同時擬發行7年期零票息可換股債券，總值8.55億美元（約66.3億港元）。換言之，小米擬從市場合共集資最多約311.3億元，遠超2018年來港上市的集資淨額約239.8億元。

小米回覆本報查詢時，表示不予置評。據悉，是次集資資金將用作加強經營資本以拓展業務、投資於主要市場以擴大市場佔有率，以及用於戰略生態系統投資和其他一般企業用途。富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，小米現時股價仍較貼近歷史高位28.4元，今年以來已累升1.4倍，相信管理層「見價錢好就集資」，但不代表看淡未來股價。若短線出現沽壓，料小米股價或會隨配股價，調整至23元至24元水平。

龍湖地產也擬配售1億股，套現最多48.51億元。根據本報所得的銷售文件，龍湖是次配售的1億股中，當中一半由主席吳亞軍持有的Charm Talent，以「先舊後新」方式配售，餘下5000萬股則為二級增發。每股配售價介乎47元至48.51元，較龍湖昨天收市價50.8元折讓4.5%至7.5%，套現約47億元至48.51億元。

康方生物料有投資者解禁沽貨

康方生物科技有股東擬以每股23.5元至24元配售3960萬舊股，較昨天收市價25.35元折讓5.3%至7.3%，集資介乎9.306億至9.504億元。公司今年4月上市時，引入9名基礎投資者，禁售期為6個月，故相信今次是股東解禁後大手沽貨。

比亞迪擬增發H股集資

另外，新能源車股比亞迪股份（1211）表示，已向中證監提交增發H股申請，數量不超過6月股東大會召開時已發行H股總數的20%，實際發行股數由公司與配售代理根據市場情況及公司資金需求而確定，所得資金擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

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