銀債首日認購反應佳 銀行：金額增數倍

招商永隆指出，該行昨日總認購銀債的金額達4000萬元，較上次首天銀債總認購金額增加7.3倍，且最高認購金額為1000萬元；平均每名客戶認購37萬元，有47%經電子渠道認購。

招商永隆：最高認購金額1000萬

工銀亞洲指出，該行銀債總認購金額較2019年認購首日升逾10倍，每人平均認購金額約37萬元，即人均抽37手，這數據較去年首日增近3倍；其中，首日認購最高金額約為200萬元，即200手。工銀亞洲零售業務部副總經理尹可豐表示，在現時低息環境下，銀債雖不設二手市場交易，但每6個月派息一次，加上保證最低息率上調至3.5厘，較iBond的2厘及現時市場上普遍定存利息為高，對銀髮族具有一定吸引力。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行全日認購金額為2019年首日的4倍，每人平均認購手數增加至超過25手，即逾25萬元。

匯豐發言人表示，首日經匯豐的平均認購金額上升1倍。此外，經該行數碼渠道的申請顯著上升。

今年是政府第五次發行銀債，供65歲或以上人士認購，目標額度由以往的30億元大幅提高至100億元，更視乎反應最多增發至150億元。每手1萬元，保證息率由去年的3厘調高至3.5厘。認購期由12月1日至12月11日下午2時。