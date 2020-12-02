經濟

澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚

【明報專訊】澳門博彩監察協調局公布，11月澳門博彩收入按年跌70.5％，至67.5億澳門元，跌幅略大於市場預期的69.8%。 累計首11個月的博彩毛收入為526億澳門元，按年跌80.5%。雖持續11個月錄得跌幅，但有大行唱好，帶動濠賭股普遍上揚，當中以金沙中國（1928）、新濠國際（0200）及銀河娛樂（0027）均收升逾2%，六大牌主只得美高梅中國（2282）報跌1.77%。

大摩：貴賓廳八成客重臨澳門 永利最受惠

摩根士丹利報告指出，疫情下中國旅客無法出國旅遊，將令澳門賭場貴賓廳八成客戶、兩成中場客戶選擇到澳門旅遊，又估計永利澳門（1128）最受惠，因永利去年第四季的貴賓廳收入比例達44%，居於行內的第二位，以及其貴賓廳及高端中場收入佔EBITDA的份額達23%，居於行內首位。永利澳門昨收報13.46元，升1.82%。

美銀則重申澳博（0880）買入評級。美銀指出，澳博管理層自10月7日表示押後新賭場上葡京開幕日期後，股價跑輸同業11%，不過，該行預計上葡京於明年第二季初開業，其2022年預測EBITDA可達35億元。澳博昨日收報9.08元，升0.11%。

美銀重申買入澳博金沙

美銀亦重申金沙中國買入評級，目標價40元。美銀指出，金沙將在明年跑贏大市，主要基於金沙將在明年推出三款新酒店業務。當中包括四季酒店的290套豪華套房的項目己完成，澳門倫敦人酒店的370套豪華套房亦會於今年底完成。美銀稱，該兩個項目有助金沙增加市佔率，和預計金沙能籍此在兩年後重回去年的營業額水平。

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