澳門博彩收入連跌11月 大行唱好濠賭股普遍揚

大摩：貴賓廳八成客重臨澳門 永利最受惠

摩根士丹利報告指出，疫情下中國旅客無法出國旅遊，將令澳門賭場貴賓廳八成客戶、兩成中場客戶選擇到澳門旅遊，又估計永利澳門（1128）最受惠，因永利去年第四季的貴賓廳收入比例達44%，居於行內的第二位，以及其貴賓廳及高端中場收入佔EBITDA的份額達23%，居於行內首位。永利澳門昨收報13.46元，升1.82%。

美銀則重申澳博（0880）買入評級。美銀指出，澳博管理層自10月7日表示押後新賭場上葡京開幕日期後，股價跑輸同業11%，不過，該行預計上葡京於明年第二季初開業，其2022年預測EBITDA可達35億元。澳博昨日收報9.08元，升0.11%。

美銀重申買入澳博金沙

美銀亦重申金沙中國買入評級，目標價40元。美銀指出，金沙將在明年跑贏大市，主要基於金沙將在明年推出三款新酒店業務。當中包括四季酒店的290套豪華套房的項目己完成，澳門倫敦人酒店的370套豪華套房亦會於今年底完成。美銀稱，該兩個項目有助金沙增加市佔率，和預計金沙能籍此在兩年後重回去年的營業額水平。