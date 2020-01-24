恒指反彈226點 上證指創年內收市新高

友邦騰訊平保貢獻226點升幅

A股方面，上證指數亦反彈1.7%，收報3451點，微穿7月年內收市高位3450點；深成指升1.9%，收報13,930點，滬深300指數升2.15%至5067點。兩市成交8649億元人民幣。

港股藍籌當中，友邦升3.83%，收報88.2元，是升幅最大恒指成分股，貢獻恒指升幅最大，達102點。騰訊升2.7%，收報578元；平保則升3.63%至94.3元，3隻藍籌合共貢獻226點，剛好是昨日大市升幅。

中生製藥績差挫12% 被降目標

至於前日公布首3季少賺18%的中生製藥（1177），昨日急跌11.8%，收報6.88元的4月以來低位，為表現最差藍籌；中金發表報告認為，帶量採購及輔助藥品管控對中生製藥的影響可能大過預期，下調目標價16.7%至10元。

市傳遭美國制裁的中海油（0883）昨日再挫4.7%。花旗報告指，美國投資機構持有約6.6%中海油股份，如美國宣布制裁，投資者將不得不沽出股份，導致中海油短期內表現受壓。不過，由於中海油在美國沒有任何業務，制裁對其營運影響十分有限，認為股價下跌反而造就了低吸機會。該行維持對中海油買入評級及目標價10.6元不變。