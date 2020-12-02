藥物化妝品零售跌四成 民生類產品保持升勢

零售協會：全年零售跌22%至26%

按零售商類別計，10月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值跌26.6%；藥物及化妝品跌近四成；服裝跌11.2%；電器及其他未分類耐用消費品按年跌24.4%。民生類產品保持升勢，計及百貨公司超市部門的超級市場貨品銷貨價值升5.2%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升7.7%；新鮮蔬果升21.4%。百貨公司貨品銷貨價值升11.7%；汽車及汽車零件升13.1%；家具及固定裝置升13%。

謝邱安儀指10月家居有關類別繼續好轉，汽車或因為推廣優惠而增長，百貨公司去年社運期間受極大影響，現時受疫情影響，10月情况緩和，帶動10月的雙位數字升幅。她續稱，百貨公司會員預計11月表現有較大差異，有經營超市的百貨公司料生意微升，有會員預計最多跌六成，化妝品公司預計生意最多跌六成。值得注意的是，如果與正常年份、如2018年數據相比，超市、食品等社運影響較細的類別，跌幅與去年相若，但化妝品、珠寶等生意要跌多兩成。

高盛報告指出，經季節調整10月零售額實際上按月下跌0.3%，9月增長3.1%，預計香港出現第四波疫情，加上再次收緊社交距離措施，零售銷售可能面臨新的下行壓力，較10月下跌。