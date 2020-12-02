港10月零售跌幅收窄 年底再臨衝擊 業界料聖誕旺季難樂觀 明年首季恐現縮舖潮

明報記者 蕭嘉聰

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，10月零售銷售跌幅收窄至單位數，情况看似愈來愈正面，但收窄主要原因是去年受社會運動影響，基數較低，而本地市場轉趨穩定。現時的經濟表現欠佳，消費已經十分審慎，香港近日爆發第四波疫情，人流及生意動力便有所減弱，消費者「唔平都唔買」，零售商原先對12月的所謂聖誕旺季的期望已不大，相信表現與11月相若，現時開始新一輪限聚令就更加悲觀。

「保就業」結束料開始裁員

她指出，協會訪問了逾20個零售商，以連鎖品牌為主，涉及逾3200間店舖及4.3萬名員工，有超過四成公司已採取無薪假措施節省成本，並有超過兩成會員反映「保就業」計劃完結後，將在12月開始裁員，減幅由少於1%至20%不等。有27%會員反映會在本月關店，明年首季關店的比例更升至54%，情况令人關注。她估計，由於不少店舖簽訂租約無法關店，當租約期滿，大部分零售商均會審慎考慮，並根據租金情况決定會否續約。

謝邱安儀：明年初通關機會很低

謝邱安儀表示，自第三波疫情起業主已不再減租，加上新一輪限聚令，希望政府可提供幫助，包括盡快控制疫情，有一個安穩本地市場消費環境，而且旅遊區如銅鑼灣、旺角及尖沙嘴的生意明顯大減，疫情受控可以通關。不過她預計，明年初通關的機會仍然很低。另外，會員亦希望政府推出消費券等措施，以及提供租金幫助，因現時遲交租金業主依舊會罰錢、或透過法律手段追討租金。

她又建議，政府可考慮幫助業界建立跨境電商網站，以帶動跨境生意。謝邱安儀解釋，現時零售商已積極推動電商發展，不斷尋求不同方法擴展生意，但單靠本地網購只能幫助日常品、超市的生意，希望政府可協助依賴旅客生意的零售商解決運送貨品、關稅的問題，將是一個理想做法。

政府發言人表示，10月零售銷售按年跌幅收窄，反映該月的消費情緒因疫情穩定而好轉，以及基數較低。展望未來，香港第四波疫情廣泛並迅速蔓延，或令零售業經營環境短期內再度轉差，政府會密切留意相關發展。