太古前大班斥逾10億 購淺水灣道125號全幢

上述項目地皮約1.26萬方呎，現有物業樓高12層，去年5月獲批重建1座13層高大廈；以可建樓面約3.08萬方呎計，每方呎樓面地價3.27萬元。是次是繼恒隆地產（0101）今年9月以25.66億元、每方呎樓面地價逾5.4萬元，奪得美國領事館標售的南區壽山村道37號屋地後，南區最大宗豪宅成交。作為前太古大班的簡基富，近年不乏「自家製作」，旗下The Development Studio發展的上環28 Aberdeen Street，項目頂層實用763方呎連天台一房特色戶，2018年8月以3761萬元售出，料為市場最貴一房單位。

永倫銅鑼灣舊樓批強拍 底價逾14億

此外，太古地產(1972)表示，自11月11日以價單形式推售鰂魚涌太古城第六期全部227個私家車車位，截至昨天共有122個車位售予太古城業主，即日起餘下105個車位以先到先得形式發售。

另外，永倫集團早年向新世界（0017）購入的銅鑼灣景隆街新安大廈獲批強拍，底價14.5億元，較去年估值7.67億元高九成。上述大廈樓齡約56年，地盤面積5,387方呎，永倫去年4月已申請強拍統一業權，由當時持有的95.83%業權，增至最新98.61%。物業規劃在「商業(1)」地帶上，按15倍地積比計，可重建總樓面逾8萬方呎。