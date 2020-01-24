CENTRAL PEAK分層戶實呎逼9萬破頂

據CENTRAL PEAK成交紀錄冊顯示，最新售出的Alpex II座5樓Manor A室、B室，實用2104和2080方呎（同屬4房戶），成交價1.88億元（連雙車位）和1.76億元（連車位），實呎分別89,354及84,615元，前者成交價、呎價均創項目新高；另EVEREX II座3樓B室，實用1665方呎3房戶，成交價1.292億元（連車位），實呎77,598元。連同之前售出單位，CENTRAL PEAK於上月合共售出5伙、銷售總值逾8億元。

本木周五次輪銷售33伙

市場另一大額成交，來自中信泰富已屆現樓的馬鞍山峻源，同樣透過招標以3490萬元售出1座7樓A室，屬實用1615方呎4房戶、實呎21,610元；峻源上月累售4伙，銷售總額近8700萬元。

弦雅最快日內開放示位

踏入12月，發展商推盤部署暫時未受明顯影響，如恒地（0012）旗下鄰近港鐵佐敦站的德成街本木，上周首輪開售68伙近清袋後，日前公布加推36伙開放式至3房戶、折實入場費625萬元，昨上載新銷售安排，本周五 （12月4日）進行次輪銷售推出33伙。本木次輪推出33伙，整批折實平均實呎25,021元，包括9伙開放式戶、19伙1房戶、4伙2房戶和1伙3房戶，整批折實價計總值逾2.94億元。

此外，內房佳兆業（1638）牽頭發展的深水埗弦雅，代理消息指擬日內開放示範單位。面對疫情再趨惡化，多間發展商包括信置（0083）、新世界（0017）、恒地和五礦（0230），均表示響應政府加強防疫，將每組睇樓客人數限制由4伙降至2人，並強調會加強樓盤展銷廳和示範單位的清潔消毒工作。

上月主要新盤共錄約59宗撻訂

另11月主要新盤合共錄約59宗撻訂、料創一手新例2013年4月實施後的按月新高，發展商涉沒收訂金總額估計約5200萬元，其中新世界近日熱賣的大圍站柏傲莊II，新錄1宗撻訂，為7A座20樓D室一房戶，原於11月22日以744.9萬元售出，惟買家撻訂料遭沒收5%訂金涉逾37萬元。柏傲莊II累售約1350伙，同期錄約5宗撻訂。