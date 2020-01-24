麗城2房今年首度失守600萬大關

市場消息指出，麗城花園1期3座低層C室，實用面積470方呎，2房間隔，原業主由最初叫價640萬元，減至586.8萬元成交，減幅為8%，實呎12485元，成交價為屋苑今年新低。原業主2016年1月370萬元購入，持貨近5年，帳面獲利216.8萬元或約59%。

翠怡業主移民 600萬沽2房戶

與此同時，二手市場不時錄得移民賣樓個案。其中，青衣翠怡花園有業主準備移民，以600萬元售出手頭上的2房單位。中原分行經理李韋鋒表示，青衣區本月至今暫錄約52宗成交，其中翠怡花園佔9宗，平均實呎15234元，屋苑新近錄得11座高層G室成交，實用面積368方呎，2房間隔、享海景，原業主因要移民，由早前以650萬元放盤，經議價後累減50萬元或8%，以600萬元售出，實呎16304元，貼近市價水平。原業主2009年3月以158萬元購入，持貨11年，帳面獲利442萬元或約2.8倍。

屯赤隧道效應 南浪3房近千萬破頂

此外，屯門赤鱲角隧道將於本月底通車，屆時屯門南至機場的車程可縮短約20分鐘，亦帶動兩區的二手交投。其中，屯門屋苑南浪海灣新近錄得一宗新高價成交，有3房單位以逼近千萬元易手。祥益地產高級分行經理林英傑表示，南浪海灣3座高層H室，實用面積840方呎，3房1套間隔，原業主本月以1030萬元放盤，累減40萬元或4%後，以990萬元成交，實呎11786元，成交價創屋苑新高。原業主2017年9月900萬元購入，持貨約3年，趁額印限期屆滿後沽貨離場，帳面獲利90萬元或約10%。