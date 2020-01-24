十大屋苑首11月破2800宗 6年新高 業界料全年逾3000宗 反映寬按保效應

明報記者 張允亭

除了因放寬按保刺激交投外，亦與業主今年在疫下願意擴大議價空間有關。綜合代理統計，上月十大屋苑共錄261宗成交，與10月263宗相若，交投量連續3個月穩企260宗水平。十大屋苑中，東涌映灣園上月錄得36宗，成交量位列榜首，較10月錄得的28宗按月升28%。

至於其他新界大型屋苑表現亦同樣暢旺，將軍澳新都城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，分別錄34宗、33宗及32宗，全數均達30宗以上。

嘉湖暫涉427宗最多 佔十大屋苑15%

值得留意，鴨脷洲海怡半島上月錄得28宗，較今年10月13宗急增逾1.1倍。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島上月呈現價跌量升的走勢，雖然成交量大幅上升，但最新平均實呎16882元，便按月跌5.5%；相信是疫情轉差，令業主普遍願意擴闊議價空間，以加快促成交易，同時上月成交中，3房單位比率上升，亦拖低屋苑整體成交呎價水平。

新界四屋苑各錄逾30宗成交

若以全年成交量統計，十大屋苑今年已累計錄得2823宗成交，以嘉湖山莊錄得最多，涉及427宗成交，佔整體成交量15%；其次為沙田第一城，亦有約343宗，佔整體成交量12%；至於港島龍頭屋苑太古城，則暫時累錄314宗。按現時走勢估計，連同本月計，全年十大屋苑成交量可望攀升至逾3000宗水平。

業主疫下減價出貨 吸引買家入市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，十大屋苑的二手交投表現在疫情下仍然強勁，與政府去年10月放寬按保計劃樓價上限有關，措施刺激二手交投，更推動加快換樓鏈。除此以外，雖然整體二手樓價並未出現明顯回落，但今年市况先後受到中美貿易戰、社會運動及新冠肺炎疫情的打擊，有部分業主看淡後市，減價出貨，亦令交投步伐提速。

展望本月，廖偉強預料，受到本地第四疫情、再收緊限聚措施等影響，窒礙睇樓活動，相信今個月二手交投會出現回落，成交量或較上月減少兩成。