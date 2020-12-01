湯文亮：物業投資者要學張學良

其實，如果張作霖，張學良兩父子，我比較喜歡人稱草莽英雄的張作霖，張學良藉西安事變而聲名大噪，其實，佢「溝女功夫」叻過打扙多多聲。

朋友親家聽到我話張學良是英雄人物，立刻話願聞其詳，他一定以為我講西安事變，原來根本沾不着邊，我話從張學良的愛情故事，啓發我投資物業，少帥與趙四小姐第一年的時候，身邊的人會話這是姦情，第三年是偷情，五六十年之後，便是千古愛情，朋友親家一頭霧水，我再解釋一下，投資物業，買入之後短期賣走，如果蝕錢就會畀人話抵死，如果賺錢就會被人話是炒家，持貨三年，本來應該是長線投資者，不過政府仍然認為三年內賣樓的是炒家，如果不是，就不用徵收特別印花稅。

持貨幾十年賣 無人會批評

如果學張學良與趙四小姐的愛情故事，持貨幾十年，當賣走的時候，除了賣家獲利不菲之外，買家甚至政府也會高興，因為賣走的物業多數是牽涉到重建，而重建除了令樓面面積增加之外，亦會美化城市，一個大家都滿意的結局，所以，做物業投資者一定要學張學良，持貨三五十年，將「姦情偷情」變成一個千古愛情故事，不過，大多數物業投資者都會話一萬年太久，只爭朝夕，「玩下姦情，偷下情」便算，刻骨銘心的愛情故事實在太苦，揸一個物業幾十年仲有乜人生樂趣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]