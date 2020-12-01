劉思明：新舊經濟齊回落 玖紙美團可吸

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率32比68，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔三成半；陽燭對陰燭為30比70，大市下跌為主，沽壓亦較大，但仍有三成股份高於開市價收市，個別買盤動力相當強。本報數據庫追蹤的30個行業，有一成半多上升，環保及新能源升近4%表現最強，但行業只有一半多股份上升，升勢由個股帶動。教育、金屬及礦石、醫藥保健升約1%，教育有近八成股份上升，升勢較全面。

教育近八成股份升 升勢全面

下跌行業中，能源及相關跌逾半成表現最差，其次基建及建材跌近3%，工業、航運物流跌逾2%，其他的跌幅小於2%，表現好過恒指國指。雖然炒經濟復蘇的金屬及礦石續升，但其他舊經濟行業如工業、航運都有回吐，加之炒復蘇的領頭羊之一的玖紙（2689），調整持續，炒舊經濟有降溫迹象。玖紙昨跌穿50天線，後市有機會轉向在9.5元之上整固，可以收集，但連日低收9.5元宜先行離場。

中海油（0883）及中海油服（2883）雙雙跌近一成半，但並非舊經濟概念回吐；外電報道指中海油母公司遭美國加入涉嫌與中國軍方有聯繫的企業黑名單，雖然公司指母公司未收美方任何有關通知，但相信消息已為公司蒙上陰霾。中海油主要收入來自中國，過去兩年銷售收入佔超過六成半多，估計實際影響可控，可小注買入待炒風重臨，但低收7.5元宜止蝕。

美團季績勝預期 追入不用急

雖然舊經濟有回吐，但大型新經濟股未見受惠，美團（3690）第三季業績好過預期，也不用急於追入。美團公布截至9月底止第三季業績，收入按年增長三成，非國際財務報告準則經調整溢利升半成多至約21億元人民幣，收入及盈利都好過市場預期。餐飲外賣業務對辦，第三季收入升三成；旅遊需求恢復，到店、酒店及旅遊升半成，帶動外賣、酒店旅遊的經營溢利分別大漲1.3倍及兩成。不過，市場憧憬集團以「Food+Platform」戰略帶動的新業務，收入增長強勁超逾四成，但仍處擴張投資階段，錄得的虧損擴大七成。

美團的業績表現得益內地消費市道恢復，未有太大驚喜，此前京東（9618）交出超預期業績，股價亦乏力向上突破。今年9月中至11月，大型科網股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團、京東相對恒生科技指數向上跑贏；之後分道揚鑣，騰訊、阿里相對恒科指轉跌跑輸，美團、京東相對於高位大幅波動。美團第三季業績表現料可以支持股價，但相信難以推動股價形成跑贏趨勢，因此不宜追入。走勢上，美團業績前遭到沽售跌逾7%，50天線約277元料有良好承接。

[劉思明 數據尋寶]