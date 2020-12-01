薛偉傑：內地成功研ArF光刻膠 打破美日兩國壟斷

據內地媒體報道，這條生產線的投資達到6億元人民幣。它生產的ArF光刻膠，可以應用於製造90nm製程至14nm製程的晶片。估計這條生產線完全投產之後，每年將可創造大約10億元人民幣的銷售額。最重要的是，它可以稍為打破日本和美國在光刻膠領域的長期壟斷，具有一定的意義。

不過，寧波南大光電亦表明，這個「ArF光刻膠開發和產業化項目」尚處於光刻膠樣品驗證階段，還未形成量產。驗證過程預計將需要12至18個月，甚至更長。而ArF光刻膠除了工藝要求高之外，還存在穩定量產周期長、風險大等特點，而且後續是否能取得下游客戶的訂單，能否大規模進入市場，仍存在較多的不確定因素。

處樣品驗證階段 料可用於製14nm晶片

寧波南大光電材料有限公司，乃江蘇南大光電材料股份有限公司（300346）於2018年1月在北崙區芯港小鎮成立的光刻膠配套材料子公司。

光刻膠（Photoresist），即是光刻機在矽晶圓刻上晶片電路時使用的感光劑，乃製造晶片的關鍵原材料之一，被比喻為「半導體工業的血液」。沒有光刻膠，就沒有辦法製造晶片。

製造晶片的光刻膠，可以根據它對應的光刻機曝光光源的波長，細分成多個級數，包括：g線光刻膠、i線光刻膠、KrF光刻膠、ArF光刻膠、極紫外（EUV）光刻膠等。

內地光刻膠市佔率 本土生產商佔10%

內地以往主要都是生產低檔和低價的g線光刻膠和i線光刻膠，連8吋晶圓廠使用的KrF光刻膠亦只可以小批量生產，ArF光刻膠更加是完全倚賴進口。至於極紫外（EUV）光刻膠，由於內地企業一直都無法購入極紫外光刻機，就更加未曾進口和使用過。

根據智研諮詢發表的《2020-2026年中國光刻膠行業市場深度監測及投資戰略決策報告》的數據，2019年全球光刻膠市場的規模達90億美元，預計2022年將有望超過100億美元。

但據悉，日本合成橡膠（JSR）、信越化學（ShinEstu）、住友、東京應化（TOK）、美國陶氏（Dow）等佔據了全球大約90%的光刻膠市場。

內地研發和生產晶片光刻膠的企業大約有6家，分別是：蘇州瑞紅（晶瑞股份子公司）、北京科華、南大光電、容大感光、強力新材、上海新陽，合計的市場份額才達到大約10%。

美資入股日龍頭 對華非好消息

內地固然要努力自行研製光刻機、蝕刻機等多種半導體設備，但除此之外，同時還要在原材料方面向下紮根，這樣內地的半導體產業才會真正迎來自主。否則，仍然會有被卡脖子的可能。

首先，是因為半導體設備和原材料是缺一不可，光刻膠和光刻機的技術往往就需要協同研發。

其次，好像去年，日本就看準韓國半導體產業的短板，限制向它出口光刻膠、氟化聚酰亞胺、氟化氫這3種關鍵原材料，揑住了韓國半導體產業的命門。

今年3月底，管理超過120億美元資產的美國對沖基金ValueAct Capital發表一份聲明，宣布已購入半導體材料供應商日本合成橡膠（JSR）的1650萬股股票，成為JSR的主要股東，持股超過7%。

JSR成立於1957年，乃現時全球最大的光刻膠生產商，市場佔有率達24%，也是目前極少數能夠量產EUV光刻膠的企業。對於內地的半導體行業來說，這宗收購案似是壞消息多於好消息。

因為美國企業入股JSR之後，美國政府可能有更大的操作空間，在這領域對中國實施禁令。事實上，市場有說，除了JSR之外，美國的對冲資金之前已經入股日本多家高端光刻膠生產商，相當於在背後加強了美國的壟斷地位。

所以，內地企業成功自行研製出ArF光刻膠這個好消息，開心一晚就夠了。內地的半導體行業距離完全自主可控，還有很長的路要走。

[薛偉傑 科技觀潮]