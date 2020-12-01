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何民傑 錢本善

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何民傑：重建皇崗到重建貨櫃碼頭

【明報專訊】特首林鄭月娥在最新的施政報告重新回復她一向的施政風格，提出200多項政策措施，尤其重視政策執行，雖然並沒有驚天動地的新政策，但這些零星政治工程確實能夠修補現時社會不足的地方。其中清楚提出重建皇崗口岸，能夠發揮加強香港物流角色之外，當然也可以促進香港和深圳的人流往來，實在對香港有利無害。

城市生命力 繫於更新能力

一座城市有沒有生命力，很視乎於重建更新的能力，在急速發展的城市規劃當中，如果墨守成規，城市就會落後於其他競爭對手，其中物流基建是重要的更新項目。

這次施政報告提出皇崗重建最大的特色是，重建後的關口將會參考深圳灣口岸的一地兩檢，更成功爭取在深圳撥出關口設施所需要的土地，從而釋出香港現時皇崗關口土地空間，連同周邊因為是邊境禁區的閒置土地，這將會釋出數十公頃具有極高價值的香港土地，無論未來如何善用這批新增土地，面對深圳特區一日千里的發展，這批土地一定能夠發揮更高的協同效應，繼續促進香港獨特行業的發展。

而且一地兩檢的通關時間大大減少，在疫情減退之後，香港和深圳的往來也可以更加便利，貨運就可以集中在蓮塘口岸和深圳灣口岸，讓關口有適當的分工，也能夠減省在深圳市中心交通擠塞而使用的物流時間，可以說是一舉多得。

可惜施政報告對於其他物流發展着墨不多，好像一直貨運量在減少的葵涌貨櫃碼頭，從曾經是世界第一排名，到現在快要跌出全球十大，已經出現結構產能過剩，以葵涌作為現在香港核心的土地，明顯土地資源並沒有得以充分利用。很多人也不明白香港的貨櫃碼頭業務為什麼日漸衰落，因為貨櫃碼頭業務其實需要不斷重建更新，引入高新科技，以及擴大貨運量來不斷吸引貨櫃輪船選擇作為轉口港。

葵涌碼頭十年如一日 快跌出全球十大

葵涌貨櫃碼頭可說是十年如一日，一直和香港競爭的新加坡就已經將整個貨櫃碼頭遷移到新發展區，並且用最新的科技管理貨櫃，將貨櫃碼頭現代化和機械化，提升營運效率，也擴大了貨櫃的承載量，從而降低營運成本，當然這會比香港更加有競爭力。而中國在10多年前已經開始規劃上海的洋山港，到今天已經成為全球第一的港口，香港貨櫃碼頭還有沒有生存空間，也離不開整體貨櫃碼頭的規劃，有沒有在大灣區設立超級貨櫃碼頭的可能性？如果對這個議題有興趣探討的朋友，絕對不能錯過有《亞洲週刊》和一國兩制青年論壇合辦的十四五規劃網上證書課程，其中從金融、創科部物流業的發展也會有專家逐一發表意見，報名連結如下：https://www.yzzk.com/events/yzzk_octsyf/?type=vip&utm_source=octsyfmob

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[何民傑 錢本善]

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