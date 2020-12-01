岑智勇：恒指午後暴跌 光伏板塊逆市而上

【明報專訊】昨天恒指低開後略反彈，但在早上10時15分後走勢反覆偏軟，下午開市後更急跌，主要由友邦（1299）及騰訊（0700）下跌所帶動，有傳聞指美國有關政府機構可能會將中海油（0883）控股股東中國海洋石油集團有限公司加入涉嫌與中國軍方有聯繫的企業黑名單。雖然中海油表示母公司尚未收到美國有關政府機構的任何正式通知或決定，但其股價仍跌近14%，是表現最差藍籌。恒指收報26341.49點，跌553.19點或2.06%，成交金額2460.87億元，成交大增之原因是MSCI指數換馬，並在收市後生效。國指收報10546.47點，跌243.83點或2.26%。國指走勢遜於恒指。
恒指大陰燭收市 波幅及成交俱增
恒指以大陰燭收市，波幅及成交都增加，收市水平失守10天移動平均線，是11月3日以來首次。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份 693隻，下跌 1019隻，整體市况偏弱。
據《新華社》報道，國家主席習近平於11月22日在二十國集團領導人利雅得峰會「守護地球」主題邊會上致辭時表示，深入推進清潔能源轉型。中方支持後疫情時代能源低碳轉型，實現人人享有可持續能源目標。中國建成了全球最大的清潔能源系統，將推動能源清潔低碳安全高效利用，加快新能源、綠色環保等產業發展，促進經濟社會發展全面綠色轉型。其言論刺激光伏板塊向好，其中保利協鑫（3800）升33.9%，是全日最大升幅股份，成交金額 11.43億元，是全日第33大成交股份。
保利協鑫升33.9% 成全日最大升幅股份
深圳高速公路（0548）的主要業務為投資建造、營運及管理於中國之收費公路及高速公路。集團公布2020年10月未經審計路費收入，其中梅觀高速路費總收入人民幣947萬元，日均路費收入人民幣30.5萬元；機荷東段路費總收入人民幣4823.1萬元，日均路費收入人民幣155.6萬元；機荷西段路費總收入人民幣3897.3萬元，日均路費收入人民幣125.7萬元；沿江項目路費總收入人民幣3639.8萬元，日均路費收入人民幣17.4萬元；水官高速路費總收入4452.4萬元，日均路費收入人民幣143.6萬元。
集團近日股價向好，並在金融科技系統中出現信號。股份上日收報7.73元，市盈率6.033倍，周息率 7.357厘。
（筆者為香港證監會持牌人士，沒持有上述股份）