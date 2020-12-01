岑智勇：恒指午後暴跌 光伏板塊逆市而上

恒指大陰燭收市 波幅及成交俱增

恒指以大陰燭收市，波幅及成交都增加，收市水平失守10天移動平均線，是11月3日以來首次。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份 693隻，下跌 1019隻，整體市况偏弱。

據《新華社》報道，國家主席習近平於11月22日在二十國集團領導人利雅得峰會「守護地球」主題邊會上致辭時表示，深入推進清潔能源轉型。中方支持後疫情時代能源低碳轉型，實現人人享有可持續能源目標。中國建成了全球最大的清潔能源系統，將推動能源清潔低碳安全高效利用，加快新能源、綠色環保等產業發展，促進經濟社會發展全面綠色轉型。其言論刺激光伏板塊向好，其中保利協鑫（3800）升33.9%，是全日最大升幅股份，成交金額 11.43億元，是全日第33大成交股份。

保利協鑫升33.9% 成全日最大升幅股份

深圳高速公路（0548）的主要業務為投資建造、營運及管理於中國之收費公路及高速公路。集團公布2020年10月未經審計路費收入，其中梅觀高速路費總收入人民幣947萬元，日均路費收入人民幣30.5萬元；機荷東段路費總收入人民幣4823.1萬元，日均路費收入人民幣155.6萬元；機荷西段路費總收入人民幣3897.3萬元，日均路費收入人民幣125.7萬元；沿江項目路費總收入人民幣3639.8萬元，日均路費收入人民幣17.4萬元；水官高速路費總收入4452.4萬元，日均路費收入人民幣143.6萬元。

集團近日股價向好，並在金融科技系統中出現信號。股份上日收報7.73元，市盈率6.033倍，周息率 7.357厘。

（筆者為香港證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好証券策略師

[岑智勇 智選股]