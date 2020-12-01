經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：港企融入大灣區 港府應拆牆鬆綁

【明報專訊】延期個多月的特首施政報告，篇幅雖長，談及的東西很多，但重點是大灣區融合。坊間談得最多的，是耗資4.3億元、為期18個月、資助2000個北上工作青年的「大灣區青年就業計劃」。這筆錢不多，但花得不值。

有說香港青年不了解中國、抗拒中國，特區政府這招是讓更多青年人接觸大陸，認識中國、融入中國。其實如果不是去年的社會事件，香港的千禧世代比他們父母輩更接受大陸，更容易融入中國次文化。他們隨時會北上深圳打邊爐、飲喜茶、唱K按摩。他們聽易烊千璽的歌分分鐘多過周柏豪的歌、電競玩王者榮耀（騰訊開發）隨時多過英雄聯盟（全球最多玩家）。今天香港年輕人抗拒中國，孰令致之？

應港資內資一樣 公平競爭

特區政府幫助港資企業融入大灣區，最有效的政策不是補貼青年人工資，而是為港資打通到大陸經營的道路，理順營商的繁文縟節（red-tapes），讓港資和內資一樣，可以公平競爭。其實這個說法不是新意，香港商界組織和領袖在各種場合早有提過，包括在兩會上，但回應不多。

中國在過去40多年的改革開放，香港一直擔當重要角色。商人重利，只要有利可圖，誰都願意北上發展業務。在1980年代，大陸依然充滿意識形態爭議，而且百廢待興，但政府對三來一補和三資企業提供稅務優惠，香港工業家已經排隊北上，原因就是經營成本大幅低於香港，就算很多不方便，淨利潤依然可觀。

中國在2001年加入世界貿易組織（WTO）後，按理市場更開放，營商環境有改善，何况香港已經回歸，香港企業在大陸市場參與度應該有增無已。事實是過去20年，香港企業在大陸的佔比是一直下跌。

內地保護主義 港企屬外資遭拒門外

2003年中簽訂的CEPA（全名是「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」），實際上對香港企業進入大陸市場的幫助非常有限，原因是「大門開了，小門不開」。

香港企業在大陸是屬於外資企業。中國政治倫理講究內外有別，大國思維更是充滿保護主義作風。中國雖然入世，也答應世貿會逐步開放中國市場、讓外資與內資公平競爭。現實是中國市場到今天依然有濃厚的保護主義，很多行業限制外資進入或發展。如果中央政府不把香港企業當外人看，我相信很多港資公司都會樂意開發大陸市場，不需要特區政府資助。

港資不願北上 只因渠道不通

想像一下，如果港資企業在7000萬人口的大灣區能夠和內資企業平等相處，不用找代理人成立內資公司，不用搞關係打通經脈拿執照，商業糾紛可以依法仲裁，資金出入可以有規有矩，港資自然會樂意北上發展，派遣員工常駐工作。理順這一切，香港融入大灣區，自然水到渠成，特區政府根本不需掏錢補貼港資公司和員工。只是今天香港，言者諄諄，聽者藐藐，說了也是白說。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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