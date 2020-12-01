通用汽車縮合作規模 Nikola股價挫26%

今年9月，兩家公司曾宣布達成協議，GM將向Nikola提供電池、底盤架構、電池系統，並為其生產Badger電動貨車，以換取Nikola的11%股權。但隨後Nikola被指存在欺騙行為，而Nikola否認此說法。Nikola股價自今年6月高位已累跌78%。

此外，意大利反壟斷機關表示，由於蘋果販售iPhone的商業手法具「侵略性及誤導性」，向其罰款1000萬歐元（約9300萬港元）。

意國反壟斷機關罰蘋果9300萬

該反壟斷部門接獲消費者有關iPhone防水問題的投訴，經調查後指蘋果自2017年10月以來，由iPhone 8至11的市場營銷手法及保養服務均存在問題。

該監管機構的聲明稱，蘋果的廣告聲稱多款iPhone具防水功能，但並未明確說明只在特定情况下具防水功能，而蘋果的免責聲明，亦不肯為受到液體損害的手機提供保養服務。該機構認為，蘋果拒絕在客戶手機被液體損壞時提供支持，違反意大利的消費者法規。

（綜合報道）

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