標普全球併購IHS 涉資3432億

道指早段跌逾250點

美國總統特朗普擬制裁中資企業之際，美股早段下滑，道指跌逾250點。能源及通訊服務股下滑。美國生物科技大廠Moderna計劃在美國及歐盟提交新冠疫苗申請，股價早段急升16%。受惠於疫苗等利好消息，美股11月表現強勁，道指升超過一成，可望是1987年1月以來表現最好的月份。

根據交易協議，IHS Markit股東將以每股IHS股票，換取0.2838股標普全球股票。標普全球的股東將擁有合併後的新公司約68％股份。收購交易還包含48億美元債務。IHS Markit市值約370億美元，而標普全球約為820億美元。

此外，即將在紐約證交所上市的美國外賣軟件巨頭DoorDash更新招股書，計劃在首次公開募股（IPO）發行3300萬股，發行價區間為75至85美元，籌集最多28億美元（218億港元）。經完全稀釋股數後，IPO估值為300億美元，幾乎是6月時的兩倍，為今年最受期待的IPO之一。

DoorDash招股 估值勝預期

今年頭9個月，DoorDash收入按年急增2.2倍至19億美元，期內虧損1.49億美元，較去年同期的5.33億美元虧損收窄。根據分析公司Second Measure的數據，DoorDash在美國市場份額處於領先地位，9月外賣配送銷售額享49％市佔率，而Uber和GrubHub分別只有22％及20％。

除DoorDash以外，旅遊住宿租賃平台Airbnb、網絡遊戲創建平台「機器磚塊」（Roblox）和電商初創Wish都有望在今年底前上市。

（綜合報道）

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