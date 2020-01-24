OPEC+擬延長減產 疫情捲土重來 削全球原油需求

在新一年的產油政策未明之際，周一到期的1月布蘭特期油價格，在晚上跌1%至每桶47.6美元左右，2月布油價格則在每桶47.8美元左右。紐約期油價格昨晚微跌，在每桶45美元徘徊。 整體而言，疫苗的利好消息，已帶動油價在11月升逾兩成，創5月以來最大按月升幅。

5月起減產規模相當產量一成

今年4月，OPEC+同意歷來最大規模的減產，自5月起每日減產970萬桶，相當於全球產油量約一成。至8月，OPEC+將減產規模縮細至770萬桶，另計劃於明年1月起將日產量提升200萬桶。

彭博引述與會人士稱，儘管俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）贊成推遲增產，但阿聯酋和哈薩克表示反對。市場人士普遍預期，OPEC+最終將押後明年初的增產計劃，問題是押後多久。消息稱，目前談判集中在延長減產3至4個月，又或逐步削減減產幅度，但進一步減產，又或將減產延長至半年的可能性較低。

顧慮美頁岩商搶先提高產量

高盛分析師預計，冬季的疫情預計將使全球石油每日需求減少300萬桶，而亞洲的供暖及庫存需求，只會抵消部分減幅。高盛預期，基本情况是減產延長3個月，以防明年首季原油過剩，但若未能延長減產，原油價格估計將較現水平跌5美元。澳新銀行（ANZ）估計，若不延長目前的減產，油市到明年上半年，每日供應過剩的原油可達150萬至300萬桶。

凱投宏觀( Capital Economics )首席商品經濟師貝恩（Caroline Bain）指出，油價很大程度已反映延長減產的影響，料減產將會延長。貝恩的報告指出，疫苗推出將有助經濟活動重啟，預料布蘭特油價到明年底將回升至每桶60美元。BCS Global Markets的石油及天然氣分析師史密斯（Ron Smith）看好未來6個月的油價走勢，預料到明年底，油價可升至每桶55美元左右。

中東局勢趨緊張 利好油價

但貝恩及史密斯均指出，OPEC+將密切關注美國頁岩油生產商，不願它們搶先提高產量。美國頁岩油近年已逐漸侵蝕油組的市場份額。最近油價由低位回升，已刺激美國頁岩油鑽井數量在過去11周有10周向上。

史密斯指出，即使在油價近期反彈前，鑽井活動今秋起已穩步增加。若油價升穿50美元的重要關口，將進一步刺激美國的鑽探及產油活動。但貝恩認為，隨着美國產量逐步恢復，加上部分OPEC+國家的供應增加，將會令油價未來升勢受限。不過短期內，中東局勢趨於緊張，伊朗最重要的核科學家被暗殺、伊拉克北部一家煉油廠被火箭彈襲擊等，都對油價有支持作用。

（綜合報道）

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