L'OCCITANE中期少賺37%

按地區及報告匯率計，集團期內在巴西銷售淨額按年下跌58.4%至1099.7萬元，港澳亦跌44.5%至3234.5萬元，中國內地及台灣就分別升27.1％及19％至9744.5萬元及1793.6萬元。

集團指出，香港的持續限制性措施及旅遊限制窒礙本地及區內旅遊零售業務，中國的實體店及線上業務流量均有所增加，天貓平台錄得中雙位數增長。截至9月底止，集團零售點由今年3月底的3486間增加11間至3497間。

上半財年線上銷售增81%

集團指出，新冠肺炎疫情高峰時曾有超過75%實體店暫停營業，上半財年線上渠道銷售增加80.8%，佔總銷售40.7%，彌補了實體店的部分銷售損失，預計下半財年的營商環境仍充滿挑戰，重組過程或令全球9000名員工當中流失300個職位，將積極處理虧損領域，或加快美國等市場的店舖整合。