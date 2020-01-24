經濟

L'OCCITANE中期少賺37%

【明報專訊】L'OCCITANE（0973）公布，截至今年9月底止中期純利下跌37.5%至1561.3萬（歐元，下同），每股基本盈利0.011元，不派息。集團期內銷售淨額下跌15.2%至6.17億元，毛利率上升0.9個百分點至82.1%，主要受惠於線上銷售渠道比例增加。

按地區及報告匯率計，集團期內在巴西銷售淨額按年下跌58.4%至1099.7萬元，港澳亦跌44.5%至3234.5萬元，中國內地及台灣就分別升27.1％及19％至9744.5萬元及1793.6萬元。

集團指出，香港的持續限制性措施及旅遊限制窒礙本地及區內旅遊零售業務，中國的實體店及線上業務流量均有所增加，天貓平台錄得中雙位數增長。截至9月底止，集團零售點由今年3月底的3486間增加11間至3497間。

上半財年線上銷售增81%

集團指出，新冠肺炎疫情高峰時曾有超過75%實體店暫停營業，上半財年線上渠道銷售增加80.8%，佔總銷售40.7%，彌補了實體店的部分銷售損失，預計下半財年的營商環境仍充滿挑戰，重組過程或令全球9000名員工當中流失300個職位，將積極處理虧損領域，或加快美國等市場的店舖整合。

相關字詞﹕新冠肺炎 L’Occitane

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