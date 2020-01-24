經濟

恒指急挫553點 失守10天線 全月仍累升近一成 近2年單月表現最佳

【明報專訊】恒指在11月最後一個交易日急挫，未能延續全月向好的走勢，早段最多升數十點後掉頭向下，午後跌勢進一步擴大，最終收市報26,341點，下跌553點或2.06%，失守10天線26,556點。總結11月，股市受惠疫苗出現進展，加上美國總統大選結果明朗化，全月累計上升9.27%，為2018年1月以來最佳單月表現。分析認為，新經濟股估值高難再大升，內銀內險等周期股出現獲利回吐，預期後市仍有回調，需留意恒指能否守穩26,000點。

明報記者 歐陽偉昉

國指收報10,546點，下跌2.26%，科指收報8019點，下跌0.87%。MSCI指數半年檢討結果昨日收市後生效，指數成分股換馬帶動成交升至2406億元。人行昨日意外進行2000億元中期借貸便利（MLF）操作，早市帶動內銀股上升，午後已消化大部分升幅，工行（1398）升1.03%，建行（0939）和中行（3988）倒跌0.33%和1.44%。

藍籌股普遍向下，美國制裁傳聞累低油股表現外，市傳螞蟻集團明年上市機會渺茫，阿里巴巴（9988）下跌3.04%。本港新冠肺炎新增病例續高企，友邦（1299）跌4.01%，九倉置業（1997）和恒隆地產（0101）均跌逾4%。I.T（0999）中途停牌以待發出收購合併相關的公告，停牌前急升19.02%。恒指夜期至11時15分報26,425點，高水84點。

IT停牌前升19% 待公布收購合併消息

疫苗好消息在11月帶動資金輪換至疫情受災股，恒生綜合行業指數中，原材料業指數上月升達25%，能源和金融業指數各升15%，跑贏恒生綜指8.14%的升幅。今年急升的資訊科技業指數反跌0.82%，大型科網股中，阿里全月跌達10.85%，騰訊（0700）下跌4.74%，美團（3690）則僅升0.62%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指月初至上周五升達12%，早前亦已連升6日，加上A股略有回吐，港股昨回調十分正常。雖然市場對經濟復蘇信心不變，不過科網股估值高難再大升，表現理想的內銀和內險股亦有獲利回吐，拖累大市表現。恒指一個月以來首次跌穿10天線，已經出現回吐信號，預期將下試26,000點，後市視乎經濟周期股能否支持恒指。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，恒指本月或先下試兩萬六，及後上試27,300點，疫苗續有進展，帶動投資者對明年經濟更為樂觀，預期由新舊經濟交替帶動上升，可留意零售、內需、航運、金屬等。

相關字詞﹕熊麗萍 經濟周期股 葉尚志 恒指 港股 新冠肺炎

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