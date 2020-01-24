經濟

152億債1年到期 華南城：有信心再融資

【明報專訊】華南城（1668）截至9月底的中期核心淨利潤大增46.4%至7.35億元，純利按年增4%至6.54億元，每股基本盈利為0.0808元，不派中期息。集團一年內到期的債務高達151.6億元，但管理層在業績會上表示已作安排，包括約69.4億元銀行貸款有信心能再融資，上半年亦已獲得54億元額度，境內公司債12.6億元並無投資者要求提早償還。

中期核心利潤增46%

境外債方面，集團則會視乎年期、時機及成本再決定，總備用信貸額達172億元，目前公司手持現金近103億元，正經營現金流，都能用作償還債務。

指公司手持現金近103億

集團管理層指出，目前正積極將債務短變長，優化債務結構，單是上半年已將三年期或以上債務由三月底的29.08億元升至九月底的50.32億元。集團未來二至三年亦將持續降總負債，目前境外融資成本利率仍達10至12%，國內銀行則僅6%，故會藉提升集團租金收入水平，獲取更多國內銀行貸款額度，同時在減總債下、持續穩健經營下，有利拉動評級下降，亦將對境外債務成本有利，相信未來整體融資成本可由目前的8.33%下降。

集團提到，目前在內地的土儲達1700萬平方米，足夠未來兩至三年發展，並無逼切的補充土儲需要。

相關字詞﹕境外債券 融資成本 華南城

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