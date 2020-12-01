新股熱帶動 10月港元存款升9.8%

港元存款達8.4萬億元

此外，新股認購亦涉及大量借款即孖展認購，帶動10月本地貸款總額同升。金管局指出，10月存款及貸款變化，部分由於新股認購活動所致，月內貸款與墊款總額按月升4.7%，其中在香港使用的貸款，包括貿易融資在內，按月升7.1%，在香港境外使用的貸款跌1.3%。因港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率跌至84%，按月跌1.2個百分點。

人幣跨境貿易結算跌三成

人民幣存款方面，10月人幣存款按月微升1.8%，錄得6801億元人幣。跨境貿易結算人民幣匯款總額按月跌三成，錄得 4142億元人幣。貨幣數據方面，10月港元貨幣供應量M2及M3按月同升9.2%，按年升20.5%。經季節因素調整港元貨幣供應量M1按月升1.1%，按年升23.8%，金管局指變動部分反映投資相關活動。