經濟

新股熱帶動 10月港元存款升9.8%

【明報專訊】憧憬螞蟻集團等大型新股來港上市，今年10月資金不斷湧港，亦對港元有需求，帶動本地港元存款激增。金管局昨日公布，10月認可機構的存款總額按月上升6.4%，截至月底錄得15.7萬億元，其中港元存款及外幣存款分別升9.8%及2.6%，分別錄得8.4萬億元及5.5萬億元。當局指出，若撇除新股認購貸款及所產生的存款，10月存款總額按月僅升3.1%，港元存款則升3.5%。

港元存款達8.4萬億元

此外，新股認購亦涉及大量借款即孖展認購，帶動10月本地貸款總額同升。金管局指出，10月存款及貸款變化，部分由於新股認購活動所致，月內貸款與墊款總額按月升4.7%，其中在香港使用的貸款，包括貿易融資在內，按月升7.1%，在香港境外使用的貸款跌1.3%。因港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率跌至84%，按月跌1.2個百分點。

人幣跨境貿易結算跌三成

人民幣存款方面，10月人幣存款按月微升1.8%，錄得6801億元人幣。跨境貿易結算人民幣匯款總額按月跌三成，錄得 4142億元人幣。貨幣數據方面，10月港元貨幣供應量M2及M3按月同升9.2%，按年升20.5%。經季節因素調整港元貨幣供應量M1按月升1.1%，按年升23.8%，金管局指變動部分反映投資相關活動。

相關字詞﹕人民幣存款 港元存款 新股 螞蟻集團

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