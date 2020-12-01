經濟

畢馬威：明年港企破產違約料升

【明報專訊】本港防疫封鎖措施影響經濟活動，企業經營轉差，銀行須大幅增加預期信用減值撥備，令盈利大幅下滑。畢馬威發表明年香港銀行業展望報告，畢馬威中國香港區中資金融機構主管合伙人方海雲表示，明年隨政府的紓緩企業政策完結或減少援助力度，預料企業破產和債項違約或會上升，所以本港銀行明年的預期信貸損失難以大幅改善，會與今年水平相差不遠。

今年上半年，多家本港銀行預期信貸損失上升逾兩倍，令稅前盈利減少約兩成。方海雲表示，預期明年貸款總量增長放緩，減少新增貸款的減值準備，不過現有貸款違約和破產漸漸上升，例如內地國企債務出現違約，令銀行需增加個別貸款的撥備。上月傳出多隻新冠肺炎疫苗取得進展，市場期望可短期內推出令經濟活動重回正軌。方海雲指疫苗先在歐美推出，本港或要到明年第三、四季才有供應，因此預料疫苗對2021年本港銀行業影響不會太顯著。

方海雲預料未來數年低息環境持續，不過港銀淨息差基本已在今年第二季見底，第三季起稍為向上修正，預期在2021年繼續略有改善。不過，政府的企業紓緩措施完結後，明年銀行審批貸款會更為審慎，貸款規模增長會較今年進一步放緩，因此預期明年銀行的盈利表現與今年不會相差太遠。在低息環境和利差利潤進一步減少下，銀行較積極開拓非利息收入，例如銀行保險、理財產品佣金等業務，推動數碼化提升客戶體驗獲得高質素客戶。

料虛銀至少還要「燒錢」3至5年

今年8家虛擬銀行均已開業或試業，不少以高存息策略搶客。方海雲認為市面對虛銀的反應不錯，但還未成氣候，料未來至少還要「燒錢」3至5年才能搶佔部分傳統銀行份額。他認為目前虛銀最大好處是「快」，但今年過後，它們應該思考定位策略，以更創新產品和服務爭取客戶。

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