美團經調整溢利升5%勝預期 績前股價跌7% 買餸團購業務季蝕20億

明報記者 蔡穎霖

按非國際財務報告準則（Non-IFRS）計算，第三季經調整EBITDA為26.75億元，按年增17.1%；經調整溢利淨額20.55億元，按年升5.8%。 收入按業務劃分，美團上季餐飲外賣按年增長32.8%至206.93億元，按季增42.3%，惟升幅較上一個季度的53.3%放緩11個百分點；受惠於內地疫情有效遏制，到店、酒店及旅遊業務錄得64.78億元，較去年同期爆發新冠疫情之前升4.8%。

新業務仍「燒錢」 虧損按年擴大8.27億

新業務及其他方面，收入按年升43.5%至82.3億元，惟仍然「燒錢」20.29億元，虧損較今年次季和去年同期分別擴大5.69億元及8.27億元。王興表示，社區團購平台「美團優選」在今年7月推出至今仍在急速增長，目前集中優化經營和建設核心能力，預計年尾將擴展業務至1000多個城市，集團近月已不斷投資倉庫，未來繼續改善物流系統，增加配送效率。

中國市場監管總局此前擬起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，被問及反壟斷法案的影響，王興表示，集團會繼續留意有關法案，相信有助科網行業健康發展，促進市場公平競爭。集團會保持開放態度，冀達至雙贏局面，正與監管當局就諮詢文件展開建設性對話。

內地新冠疫情持續趨穩，惟各國封關措施未減。美團首席財務官兼高級副總裁陳少暉表示，隨着內地外遊需求轉向國內，低線城市的旅遊需求快速增長，帶動低檔酒店的預訂增長，有利集團酒店預訂業務，未來會聚焦鞏固低檔酒店市場。他又指出，在暑假期間，四至五星級酒店的需求有強勁恢復，集團將增加這些酒店預訂服務的供應，相信有能力滲透相關市場增長。

北水昨淨賣出5.49億元

美團上季業績勝市場預期，惟昨天仍跌逾7%，收市報290港元，全日成交104.5億港元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦稱，昨天股價跌，相信是受到部分投資者獲利回吐的沽壓影響。港股通昨天錄得北水淨賣出美團5.49億港元。