經濟

美團經調整溢利升5%勝預期 績前股價跌7% 買餸團購業務季蝕20億

【明報專訊】本周五（4日）收市將「染藍」的美團（3690）昨公布第三季業績，收入按年增加28.8%至354.01億元（人民幣，下同）；純利受惠金融投資之公允值變動影響，按年急升3.7倍至63.21億元，按季則升1.9倍，兩項均勝預期。期內美團餐飲外賣業務收入增長按季放緩，而包括「美團買菜」、「美團優選」及「美團閃購」等的新業務則繼續「燒錢」，但美團聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表明將積極擴展該業務，務求年底時將服務增逾千個城市。

明報記者 蔡穎霖

按非國際財務報告準則（Non-IFRS）計算，第三季經調整EBITDA為26.75億元，按年增17.1%；經調整溢利淨額20.55億元，按年升5.8%。 收入按業務劃分，美團上季餐飲外賣按年增長32.8%至206.93億元，按季增42.3%，惟升幅較上一個季度的53.3%放緩11個百分點；受惠於內地疫情有效遏制，到店、酒店及旅遊業務錄得64.78億元，較去年同期爆發新冠疫情之前升4.8%。

新業務仍「燒錢」 虧損按年擴大8.27億

新業務及其他方面，收入按年升43.5%至82.3億元，惟仍然「燒錢」20.29億元，虧損較今年次季和去年同期分別擴大5.69億元及8.27億元。王興表示，社區團購平台「美團優選」在今年7月推出至今仍在急速增長，目前集中優化經營和建設核心能力，預計年尾將擴展業務至1000多個城市，集團近月已不斷投資倉庫，未來繼續改善物流系統，增加配送效率。

中國市場監管總局此前擬起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，被問及反壟斷法案的影響，王興表示，集團會繼續留意有關法案，相信有助科網行業健康發展，促進市場公平競爭。集團會保持開放態度，冀達至雙贏局面，正與監管當局就諮詢文件展開建設性對話。

內地新冠疫情持續趨穩，惟各國封關措施未減。美團首席財務官兼高級副總裁陳少暉表示，隨着內地外遊需求轉向國內，低線城市的旅遊需求快速增長，帶動低檔酒店的預訂增長，有利集團酒店預訂業務，未來會聚焦鞏固低檔酒店市場。他又指出，在暑假期間，四至五星級酒店的需求有強勁恢復，集團將增加這些酒店預訂服務的供應，相信有能力滲透相關市場增長。

北水昨淨賣出5.49億元

美團上季業績勝市場預期，惟昨天仍跌逾7%，收市報290港元，全日成交104.5億港元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦稱，昨天股價跌，相信是受到部分投資者獲利回吐的沽壓影響。港股通昨天錄得北水淨賣出美團5.49億港元。

相關字詞﹕反壟斷法 旅遊業 美團

上 / 下一篇新聞

曹貴子等3人串謀詐騙全不成立 區院法官反指康宏董事會有失責之嫌
曹貴子等3人串謀詐騙全不成立 區院法官反指康宏董事會有失責之嫌
涉案期間於康宏無角色 成脫罪關鍵
涉案期間於康宏無角色 成脫罪關鍵
康宏現股權爭奪 郭曉群持股成關鍵
康宏現股權爭奪 郭曉群持股成關鍵
銀債今起接受認購 銀行券商推優惠
銀債今起接受認購 銀行券商推優惠
泡泡瑪特接力招股 入場費7778元
泡泡瑪特接力招股 入場費7778元
畢馬威：明年港企破產違約料升
畢馬威：明年港企破產違約料升
新股熱帶動 10月港元存款升9.8%
新股熱帶動 10月港元存款升9.8%
中生首三季少賺18% 每股季息0.02元
中生首三季少賺18% 每股季息0.02元
152億債1年到期 華南城：有信心再融資
152億債1年到期 華南城：有信心再融資
恒指急挫553點 失守10天線 全月仍累升近一成 近2年單月表現最佳
恒指急挫553點 失守10天線 全月仍累升近一成 近2年單月表現最佳
中海油傳列美制裁名單 股價挫14%
中海油傳列美制裁名單 股價挫14%
人行再展2000億MLF
人行再展2000億MLF
L'OCCITANE中期少賺37%
L'OCCITANE中期少賺37%
OPEC+擬延長減產 疫情捲土重來 削全球原油需求
OPEC+擬延長減產 疫情捲土重來 削全球原油需求
標普全球併購IHS 涉資3432億
標普全球併購IHS 涉資3432億
通用汽車縮合作規模 Nikola股價挫26%
通用汽車縮合作規模 Nikola股價挫26%
陳茂峰：港企融入大灣區 港府應拆牆鬆綁
陳茂峰：港企融入大灣區 港府應拆牆鬆綁
岑智勇：恒指午後暴跌 光伏板塊逆市而上
岑智勇：恒指午後暴跌 光伏板塊逆市而上
何民傑：重建皇崗到重建貨櫃碼頭
何民傑：重建皇崗到重建貨櫃碼頭
薛偉傑：內地成功研ArF光刻膠 打破美日兩國壟斷
薛偉傑：內地成功研ArF光刻膠 打破美日兩國壟斷
技術取勝：深高速或上試8.5元
技術取勝：深高速或上試8.5元
劉思明：新舊經濟齊回落 玖紙美團可吸
劉思明：新舊經濟齊回落 玖紙美團可吸
周顯：以為活期必可即提 幸福太久的誤會
周顯：以為活期必可即提 幸福太久的誤會
湯文亮：物業投資者要學張學良
湯文亮：物業投資者要學張學良
十大屋苑首11月破2800宗 6年新高 業界料全年逾3000宗 反映寬按保效應
十大屋苑首11月破2800宗 6年新高 業界料全年逾3000宗 反映寬按保效應
代理限兩人睇樓 後勤分組在家工作
代理限兩人睇樓 後勤分組在家工作
麗城2房今年首度失守600萬大關
麗城2房今年首度失守600萬大關
CENTRAL PEAK分層戶實呎逼9萬破頂
CENTRAL PEAK分層戶實呎逼9萬破頂
太古前大班斥逾10億 購淺水灣道125號全幢
太古前大班斥逾10億 購淺水灣道125號全幢
土瓜灣舖減辣後3350萬沽 買家慳稅142萬
土瓜灣舖減辣後3350萬沽 買家慳稅142萬